Trump saját kormányából csinál bohócot: visszavonta a tegnapi lépéseket

Így viszont nem világos, hogy egy nappal korábban a pénzügyminisztérium mi alapján jelentette be a döntést. Ha előtte nem egyeztettek az elnökkel, akkor az sem fest túl pozitív képet a kormányzati munkáról, ha pedig egyeztettek, akkor nem tudni, Trump miért gondolta meg magát 24 órán belül. Arról nem is beszélve, hogy Steven Mnuchin pénzügyminiszter renoméja is jelentősen sérül a mai elnöki bejelentéssel.

Az amerikai kormányzat csütörtökön azért tartotta szükségesnek további szankciókat hozni, hogy azokkal megakadályozzák, hogy egyes cégek megkerüljék a korábbi büntetőintézkedéseket. Donald Trump azonban meglepetésre pénteken máris visszavonta az intézkedéseket. Egyelőre nem látszik egyértelműen, minek köszönhető a lépés, mindenesetre nem vet túl jó fényt az amerikai vezetésre. A Fehér ház szóvivője úgy nyilatkozott, hogy "Trump szereti Kim Dzsongun észak-koreai elnököt és szerinte nem szükségesek a további szankciók".A csütörtöki lépések elsősorban kínai hajózási társaságokat érintettek, melyek a gyanú szerint segítettek Phenjannak kikerülni az amerikai gazdasági szankciókat.