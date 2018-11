Trump tanácsadója szerint jól sikerül a kínai elnökkel a vacsora, ugranak az indexek

A Reuters tudósítása szerint Lighthizer azt mondta: meglepődne, ha nem lenne sikeres a szombati vacsora, de az, hogy lesz-e megállapodás a kereskedelmi kérdésekben, kizárólag a két elnökön múlik. Az mindenesetre szerinte biztos, hogy a két elnök között jó hangulatú beszélgetés fog zajlani.A jelek szerint tehát zajlik a kommunikációs felkészítése a piaci szereplőknek a kedvező kimenetre, pontosabban arra, hogy a megbeszélés sikeres lesz. A befektetőket valószínűleg a tartalom sokkal jobban érdekli, mint a keretezés. Az, hogy végül miben sikerül konkrétan megállapodni a két elnöknek, várhatóan csak szombat este-éjjel derülhet ki, amire csak hétfő hajnaltól tudnak majd reagálni a befektetők. Ha végülis a gyakorlatban halad tovább a vámháború, azaz az amerikaiak januárban tényleg 25%-ra emelik a 200 milliárd dollárnyi kínai importtermékre a most 10%-os vámot és jövőre a fennmaradó 250 milliárd dollárnyi kínai importra is kivetnek vámot, akkor ez bizony negatív kimenet piaci szempontból. Éppen emiatt lehet az, hogy bár a határidős amerikai részvényindexek ugrottak egyet Lighthizer jelzésére (az S&P500 10 ponttal 2738 pontig), de azért ez nem olyan nagy mértékű, mint amit egy ilyen jelzés egyébként akár ki is válthatna. Az óvatosság tehát továbbra is jellemzi a piacokat és ezt az is jelzi, hogy a főbb devizakeresztek nem is reagáltak a kereskedelmi főtanácsos jelzésére.Arról, hogy Trump kereskedelmi főtanácsadóját mi motiválhatja, milyen logikával rendelkezik és a kereskedelmi háborúnak milyen világpolitikai mozgatórugói vannak, az alábbi két cikkben írtuk meg: