Trump: történelmi megállapodás született

A védővámok bevezetése nélkül nem beszélhetnénk most megállapodásról

Az elnök - aki Steve Mnuchin pénzügyminiszter, Robert Lighthizer főtárgyaló és Jared Kushner tanácsadó jelenlétében méltatta az új megállapodást - elsősorban az amerikai farmereket érintő pozitívumokat hangsúlyozta.Ismét leszögezte, hogy, ezt üzletemberként is érezte és hangoztatta, és - mint mondta - ezért tartotta elsőrendűen fontosnak újratárgyalását.Az új megállapodás szavai szerint előnyös Mexikó és Kanada számára is. Hangsúlyozta, hogy ez munkaügyi, informatikai és környezetvédelmi területeket is felölel. A megállapodást úgy jellemezte, mint hosszú idő óta a legfontosabbat, és megfogalmazása szerint "történelmi jelentőségű hír ez nemzetünk és valójában az egész világ számára". Hangsúlyozta, hogy a megállapodás korrektségen és kölcsönösségen alapszik.A megállapodás előnyeiről az elnök konkrétumokat is sorolt. Kiemelte, hogy az amerikai tejtermékek előtt végre megnyílik az eddig zárt kanadai piac, a farmerek a korábbinál nagyobb mértékben exportálhatnak gabonát és szárnyast is, továbbá erősíti az ipart és a biotechnológiai szektort.Trump hangoztatta, hogy protekcionista politikája nélkül nem sikerült volna tető alá hozni az új megállapodást.- fogalmazott Trump."Bébiknek" nevezte a kereskedelempolitikáját bíráló törvényhozókat, és leszögezte, hogy éppen az általa meghirdetett protekcionista kereskedelempolitika ültette tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államok többi kereskedelmi partnerét is.Köszönetet mondott Enrique Pena Nieto mexikói elnöknek, akivel már augusztusban megállapodott, valamint Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek. Hozzátette ugyanakkor, hogy az acél-, és alumíniumárukra kivetett védővámok egyelőre életben maradnak, szerinte addig, amíg nem sikerül "valamiféle kvótában" megállapodni. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy a kongresszus esetleg nem ratifikálja az egyezményt,Az új kereskedelmi megállapodás vasárnapról hétfőre virradóra született meg, még az Egyesült Államok által megállapított éjféli határidő előtt. Washington még augusztusban megkötötte a megállapodást Mexikóval, és álláspontja szerint, ha Kanada nem csatlakozott volna, akkor a NAFTA kétoldalú megállapodásként élt volna tovább.Hétfőre virradóra azonban Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója és Chrystia Freeland kanadai külügyminiszter közös közleményben jelezte, hogy Kanada csatlakozik az amerikai-mexikói egyezményhez, leszögezve, hogy az új megállapodás "erősíti a középosztályt és jól fizető munkahelyeket, és új lehetőségeket teremt majd".Az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás új neve Egyesült Államok-Mexikó-Kanada Megállapodás (USMCA) lesz. Donald Trump hétfőn reggeli Twitter-bejegyzésében már üdvözölte az egyezményt, amelyet "történelminek" minősített.