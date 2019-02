Trump: úgy nő az amerikai gazdaság, mint még soha

Az amerikai gazdaság majdnem kétszer akkora ütemben növekszik, mint amikor hivatalba léptem, és azt gondolhatjuk, hogy ma a világon a legforróbb gazdaságról beszélhetünk - mondta évértékelő beszédében Trump. A dicsekvés mellett azt azért érdemes hozzátenni, hogy a közgazdászok szakzsargonjában egy gazdaság esetében a "forró" nem biztos, hogy mindig pozitív jelző, hiszen a túlhevülés kockázatot is jelenthet.Az elmúlt két év oda vezetett Trump szerint, hogy ma az egész világ az amerikai gazdaságot irigyli, az amerikai hadsereg a legerősebb a Földön, "Amerika minden nap nyer". Az elnök szerint a gazdaság úgy nő, mint korábban soha. Ez viszont egészen biztosan nem igaz, a tavalyi 3 százalék körüli növekedésnél volt már magasabb, a kilencvenes évek végén az 5 százalékot is közelítette a bővülési ütem.

Trump szerint a nők részesültek elsősorban az amerikai gazdaság teljesítményéből, tavaly az új álláshelyek 58 százalékát ők tölthették be.Donald Trump szerint csak az értelmetlen háborúk, a politika vagy a pártérdekekből folyó vizsgálatok fékezhetik meg az amerikai gazdaság növekedését. Utóbbival az ellene folyó vizsgálatokra utalhatott a politikus.Az elnök azt is bejelentette, hogy február 27-28-án Vietnámban találkozik Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. "Ha nem engem választottak volna meg az Egyesült Államok elnökének, akkor ma nagy háborúban állnánk Észak-Koreával" - hangoztatta Trump. Leszögezte: még sok munka van hátra, de jó a viszonya Kim Dzsong Unnal.Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodásnak magában kell foglalnia a kínai tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megszüntetését. Donald Trump szerint Kína nemcsak tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat, hanem eltulajdonítja az amerikai szellemi tulajdont is. "Az amerikai vagyon meglopásának véget kell vetni" - szögezte le.