Trump újabb húzása recesszióba döntheti a világot

A jelenleg érvényben lévő amerikai vámok nagyjából egy éve sújtják a kínai termékeket, a bevezetésük után az ázsiai ország vezetése fiskális és monetáris eszközökkel is igyekezett élénkíteni a gazdaságot, hogy mérsékeljék a kereskedelmi háború hatásait. Ezek pedig többé kevésbé működtek is. Most azonban az lesz a kérdés, hogy ha az USA valóban további vámokat vet ki, akkor milyen eszközei lesznek még Kínának - véli Bruce Kasman, a JP Morgan vezető közgazdásza.A szakember szerint korai lenne fellélegezni, hiszen ma sem látjuk, milyen mélyre hatnak majd a vámok a gazdaságban. Főleg a kínai gazdaság esetében beláthatatlanok a hatások, az ország GDP-növekedése már most is 27 éves mélypontra csökkent, mindössze 6,2%-kal tudnak bővülni.Kasman szerint elsősorban az amerikai-kínai szembenállás miatt romlanak a globális gazdasági kilátások is, ez alól Európa sem vonhatja ki magát. A szakember becslése szerint 40% annak esélye, hogy hat-kilenc hónapon belül globális recessziót látunk majd.