Túljárna Trump eszén az EU és Mexikó

A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a 2000-ben létrejött szerződés feltételeinek modernizálása rendkívül intenzív tárgyalások eredménye, és miközben néhány "technikai részletről" egyelőre nem sikerült egyezségre jutni, a szöveg véglegesítése várhatóan még az év vége előtt megtörténik."Kevesebb mint két év alatt olyan megállapodást tudtunk elérni, amely alkalmas a 21. század gazdasági és politikai kihívásainak kezelésére" - hangsúlyozta Cecilia Malmström uniós kereskedelempolitikai biztos.Hozzátette, a lépés üzenetértékű más partnerek számára is, hogy lehetséges a meglévő kereskedelmi kapcsolatok korszerűsítése, amennyiben a felek egyaránt hisznek"a nyitottság, illetve a szabad és tisztességes kereskedelem előnyeiben". Megfigyelők szerint ezen kijelentésével Malmström egyértelműen az Egyesült Államokra utalt.Az eddig főként ipari termékeket lefedő egyezményt kiterjesztik egyebek mellett a mezőgazdasági árukra, a szolgáltatásokra, a beruházásokra és a közbeszerzésekre is, de a szövegbe klímavédelmi, munkajogi és korrupcióellenes rendelkezéseket is belefoglaltak.Sajtóhírek szerint komoly vita volt az oltalom alatt álló uniós földrajzi jelzésekről, az Egyesült Államok is ezek elfogadása ellen lobbizott, de az EU-nak végül sikerült elérnie, hogy mintegy 340 uniós termék, például a szegedi szalámi ugyanolyan szintű oltalomban részesüljön majd Mexikóban, mint Európában.A nemrég Kanadával kötött szabadkereskedelmi megállapodás modelljén alapuló szerződés ratifikálásához az EU részéről elegendő lesz az uniós tagállamok kormányait tömörítői tanács és az Európai Parlament jóváhagyása.Szakértők szerint a lépésnek szimbolikus jelentősége is van, miután a protekcionista politikát folytató Donald Trump amerikai elnök kivonta az Egyesült Államokat a Csendes-óceáni Partnerség nevű kereskedelmi megállapodásból, (TTP) és szembehelyezkedett az EU-val tervezett transzatlanti szabadkereskedelmi szerződéssel (TTIP).Jelenleg a mexikói áruexport körülbelül 80 százaléka az Egyesült Államokba irányul, a latin-amerikai ország kormánya azonban diverzifikálni szeretné a kivitelt, különösen azután, hogy Trump az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) újratárgyalását vagy felmondását is kilátásba helyezte.A bizottság adatai szerint az EU-Mexikó egyezmény hatályba lépése óta évente átlagosan 8 százalékkal nőtt a kétoldalú kereskedelem értéke.