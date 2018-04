Tüntetnek az egészségügyi dolgozók és a vasutasok Romániában

Több száz egészségügyi dolgozó követelte, hogy a teljes ágazatban méltányosan alkalmazzák a tavaly elfogadott közalkalmazotti bértörvény előírásait, amelyek értelmében márciustól nőtt az orvosok bére, de a kiegészítő személyzeté egyes esetekben csökkent. A román média tudósításai szerint a bérek akár 500 lej (33 300 forint) és 1000 lej (66 600 forint) közötti összeggel is kisebbek voltak. Vrancea megyében például egy orvos osztotta meg a megemelt fizetését az asszisztensekkel, akiknek csökkent a bére.részben azért, mert a kiegészítő személyzet kedvezőtlenebb bérkategóriában van, másrészt a fizetés 30 százalékára korlátozták a pótlékokat a bértörvény értelmében. Mindez azért derült ki most, mert ebben a hónapban kapták meg a dolgozók a márciusi jövedelmüket.A Sanitas egészségügyi szakszervezet bejelentette, hogy csütörtökön egy nagyszabású tüntetést szervez Bukarestben, amelyre több mint 10 ezer embert várnak, május 7-ére figyelmeztető sztrájkot, május 11-ére pedig általános munkabeszüntetést helyeztek kilátásba.Ők a rossz munkakörülményeket nehezményezték, és követelték, hogy az állam növelje meg az ágazati beruházásokat,A tüntetőket - akik a vasutasok jogállásáról szóló törvény elfogadását is sürgetik - Lucian Sova közlekedési miniszter fogadta. A tárcavezető közölte, hogy a jogszabályt ő maga is támogatja, és elismerte, hogy beruházásokra van szükség a vasúti infrastruktúra javítása érdekében, de a szükséges összegek egy részét az állami vállalatnak saját költségeiből kell biztosítania.