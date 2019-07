Twitter-üzenetei miatt ítélték el Trumpot

A határozatot a demokrata többségű képviselőház hangos szócsatákkal tűzdelt vita után fogadta el 240:187 arányban. A republikánus törvényhozók közül csupán négyen voksoltak együtt a demokratákkal és ítélték el az elnök vasárnap és hétfőn közzétett Twitter-bejegyzéseit. Ezekben Trump a kormány munkáját bíráló négy demokrata párti képviselőnőt támadott, és a többi közöttMind a négy képviselőnőt tavaly választották be a kongresszusba, és Ilhan Omar kivételével valamennyien az Egyesült Államokban születtek. Omar 1992-ben, a polgárháború elől menekülő szüleivel érkezett Szomáliából az Egyesült Államokba.A képviselőházi, kiemelve, hogy hozzájárultak "a félelem, valamint az újonnan jött és a színes bőrű amerikaiak iránti gyűlölet erősödéséhez".A voksolás előtt Trump a Twitteren visszautasította, hogy mikroblog-bejegyzései rasszisták lettek volna. "Azok a bejegyzések nem voltak rasszisták. Egyetlen porcikám sem fajgyűlölő. Az úgynevezett szavazást a demokraták átverős játékának kell tekinteni" - írta, hozzáfűzve: "a republikánusoknak nem szabad 'gyöngeséget' mutatva beleesniük a (demokraták állította) csapdába".Donald Trump a vasárnapi Twitter-bejegyzésekben nem nevezte néven a négy képviselőnőt, de eddigi megnyilatkozásaik alapján az elemzők és a politikusok egyaránt gyorsan beazonosították őket: a New York-i Alexandria Ocasio-Cortezról, a minnesotai Ilhan Omarról, Illinos állam képviselőjéről, Rashida Tlaibról és a massachusettsi Ayanna Pressleyről volt szó. Ocasio-Cortez felmenői Puerto Ricóból érkeztek az Egyesült Államokba, Rashida Tlaib palesztin gyökerű, Ayanna Pressley pedig afroamerikai.Az amerikai közéletben e többnyire együtt nyilatkozó négy újdonsült politikust "a brigádnak" nevezik, és gyakran kerülnek összetűzésbe a szintén demokrata párti házelnökkel, Nancy Pelosival is. A napokban Pelosit a nyilvánosság előtt szintén rasszistának bélyegezték, mert a házelnök bírálta megnyilvánulásaikat. Vasárnapi Twitter-bejegyzései egyikében maga Donald Trump vette védelmébe velük szemben a házelnököt.Kedd este Al Green texasi demokrata párti képviselő aBenyújtása előtt a beadványt a politikus fennhangon felolvasta a képviselőházban, azt hangoztatva, hogy Donald Trump "alkalmatlan azon eszmék megvédésére, amelyek nagyszerűvé tették Amerikát".Green egyébként az elmúlt két évben már kétszer nyújtott be ilyen értelmű indítványt, de kezdeményezéseiről a képviselőházban nem vettek tudomást.A The Hill című - és kifejezetten csak a washingtoni politikával foglalkozó - lap információi szerint a képviselőházi demokrata frakcióban 84 politikus támogatja az alkotmányos eljárás megindítását Trump ellen. Steny Hoyer, a demokrata frakció vezetője azonban azt nyilatkozta, hogy "még korai" egy ilyen eljárás megindítása.