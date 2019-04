Új államfője van Észak-Koreának

Cso tisztségének hivatalos elnevezése: a Legfelsőbb Népi Gyűlés Elnökségének elnöke, ám államfőként csupán névleges a titulusa.Cso Rjong He Kim Jong Namot váltotta az elnöki székben, aki 1998 óta töltötte be a pozíciót.További változás a vezetésben, hogy új a miniszterelnök. Pak Csong Hu eddigi kormányfőt Kim Cse Rjong váltja.A Legfelsőbb Népi Gyűlés Kim Dzsong Un legfőbb vezetőnek is juttatott tisztséget: megválasztotta az Állami Ügyek Bizottsága elnökének. Ez változást nem jelent, mert eddig is Kimé volt a funkció.A KCNA észak-koreai hírügynökség tudatta, hogy Kim Dzsong Unra "kiemelkedő ideológiai, teoretikai bölcsessége és viharedzett tapasztaltsága" révén esett a választás.

Kim Dzsong Un, Észak-Korea tényleges vezetője