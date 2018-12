Új fegyvereket kapott a Honvédség

Érdemes megjegyezni, hogy egyébként az eddig rendszerben lévő AK-63-as gépkarabélyokat is többnyire Magyarországon gyártották, a szovjet AKMS mintájára. Így tehát az, hogy a Honvédség magyar gépkarabélyokat használ, önmagában aligha nevezhető újdonságnak. A közel 60 éves konstrukció felváltása a modern, cseh fegyverekre viszont mindenképpen fejlődésként értékelhető.

Szintén érdemes megjegyezni, hogy a cseh BREN-ek és a Scorpion EVO 3 már régóta megtalálhatók a nemzetközi piacokon, használják őket többek közt Egyiptom, Franciaország, Indonézia, Vietnam és India különleges egységei is. Itt inkább Magyarország modern fegyverekkel való megjelenése lenne az újdonság, hiszen a FÉG által gyártott, szovjet mintájú gépkarabályok Amerikától a Közel-Keletig számos felhasználónál megtalálhatók.

Az MTI beszámolója szerint Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelte: a most elkészült több mint tízezer fegyver már a magyar hadiipar terméke. A miniszter a Magyar Honvédség fejlesztése a hazai hadiipar újraindítása terén is mérföldkőnek nevezte az eseményt. Mint elmondta, a fegyverek összeszerelése már Magyarországon történt. Hamarosan megérkeznek azok a gépsorok is, amelyekkel a teljes gyártást Magyarországon végzik majd. Mindemellett a jövőben a lőszer- és lőporgyártás elindítását is tervezik.Benkő szólt arról is, hogy a Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében már új repülőgépeket is beszereztek, az új helikopterek pedig jövőre érkeznek meg a Magyar Honvédséghez. Mindemellett folyamatban van a szárazföldi erők technikai eszközeinek modernizációja is - közölte a miniszter.Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója azt ígérte, hogy szigorú minőségbiztosítási követelmények mellett világszínvonalú lesz a gyártás a kiskunfélegyházi fegyvergyárban. Azt mondta: a fegyverek a tesztek során messze túlteljesítették a követelményeket. Kiemelte: a NATO-követelményeknek megfelelő pisztolyokkal, géppisztolyokkal, gépkarabélyokkal a nemzetközi piacokon is megjelenhet Magyarország és Csehország.Március végén jelentették be, hogy gyalogsági kézi lőfegyvereket fog gyártani Magyarország. Az erről szóló licencszerződést Budapesten írta alá David Höfer, a Ceská Zbrojovka Export vállalat vezérigazgatója és Kránicz Roland, a HM Arzenál Zrt. vezérigazgatója. Erről itt írtunk:A Honvédség fejlesztéseiről pedig utoljára itt írtunk: