Új gyorsforgalmi utat adnak át

Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kifejtette: a kormány 2014 után elfogadott közlekedési stratégiája szerint 2022-re valamennyi megyeszékhelyet és megyei jogú várost be kell kötni a gyorsforgalmi úthálózatba és valamennyi autópályának el kell érnie az országhatárt. A programban csaknem kilencszáz kilométer gyorsforgalmi út épül meg 2020-ig, mintegy 2500 milliárd forintból. Ennek több mint a felét a költségvetés adja.A program jól halad, mert a projektek csaknem hetven százalékánál jövő év elejére átadják a munkaterületet és megindul a munka - jelentette ki.Az út építése folytatódik, az M85-ös Farádtól Sopronig tartó szakaszára a vállalkozói szerződéseket már aláírták, a kivitelezés jövőre kezdődik. Most 4,5 kilométer hosszan kétszer két sávot építettek, 1,6 kilométer hosszan kétszer egy sávot, amellyel biztosított lett az összeköttetés a 85-ös úttal. Két körforgalmat, három felüljárót, egy aluljárót és 1,2 kilométer hosszú kerékpárutat építettek. Utóbbit Jobaháza és Farád között. Jövőre kezdődik el az M85 folytatásának építése, valamint az M15-ös út kétszer kétsávosra bővítése, a fertődi Esterházy-kastélyt elkerülő út építése, márciusban pedig átadják a 813-as út záró szakaszát.Mindezek mellett 2022 után kapacitásnövelésre van szükség, az M1-es autópálya kétszer három sávra történő bővítésénél jelenleg az építési engedélyeket szerzik be, de elkezdik a keresztirányú autópályák építését is - mondta az államtitkár.Az M85-ös utat délután négy órakor adják át a forgalomnak mindkét irányban.