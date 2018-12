Új IMF-mentőcsomagot kapott Ukrajna

A döntést kedd éjjel jelentették be és azt jelenti, hogy a 2017 áprilisában "befagyasztott" előző hitelprogram helyébe másfél év után tudott biztosítani az ukrán kormány egy újabb csomagot (például a most októberben végrehajtott jelentős gázáremelés nyomán, ami politikailag kellemetlen a jövő tavaszi elnökválasztás előtt).A 14 hónapos új IMF programból az első részlet már karácsonyig megérkezhet Kijevbe, a két másik hitelrészlet folyósításáról májusban és novemberben dönt majd az IMF vezetése.a költségvetési konszolidációra, az infláció leszorítására, a pénzügyi szektor stabilitásának fokozására és különböző szerkezeti reformok folytatására.A fentiek mellett az is fontos, hogy a Világbank is jóváhagyott tegnap egy 750 millió dolláros hitelgarancia programot, hogy ez segítsen az ukrán kormánynak új kötvényt kibocsátani jövőre lejáró papírok refinanszírozásában.