Új irány jön a gazdaságpolitikában

A javaslatok kidolgozásában a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) is részt vesz. Parragh László, az MKIK elnöke a lapnak elmondta, hogy javaslatot tesznek egyebek mellett az újraelosztás mértékének átalakítására, a költségvetés egyensúlyának megtartása mellett. Fontos pont az állam hatékonyságának növelése. Kiemelte, a jelenleginél is gyorsabb kereseti felzárkóztatásra van szükség, akár a 2016-ban kötött hatéves bérmegállapodás felülvizsgálatával, kibővítésével.Koncentrálni kell az ipari termelés elősegítésére is a legújabb kori digitális alapú fejlesztési stratégiákkal. A munkaerőpiac szintén új kihívásokkal küzd: míg 2010-ben a munkanélküliség, addig ma a szakemberhiány jelent kockázatot a növekedésre. A kamara elnöke szerint a keresetek mellett kiemelt hangsúlyt kell fektetni a képzésre, valamint az élethosszon át tartó tanulás elősegítésére.