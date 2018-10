Új nemzetközi kollégium, saját épületek, kimagasló oktatói fizetés - Ilyen lehet az új Corvinus

Célok

az egyetem mint szervezet egységes marad a megújulás után is, semelyik része nem kerül ki az egyetemből

az egyetemen oktatott és kutatott tudományágak nem változnak, azaz a BCE továbbra is közgazdásági, társadalomtudományi és üzleti területen fog működni

a tudomány és a tanítás autonómiája érintetlen marad

a Corvinus nem lesz profitorientált intézmény, az ingyenes tanulás lehetősége továbbra is biztosított lesz a korábbi nagyságrendben

jelenleg körülbelül 30 hallgató jut egy oktatóra, ezt szeretnék 20-ra javítani

képzési struktúra átfogó felülvizsgálata

doktori képzés, mesterképzés, executive programok kerüljenek a fókuszba

kétnyelvű egyetem: egyes szakok csak angol nyelven, mások angol-magyar nyelven

kvantitatív módszertan és a szabad művészetek szerepének megerősítése az oktatási programban

tehetséggondozó programok továbbfejlesztése: nemzetközi tehetségprogrammá formálni

kutatási és publikációs teljesítmény mennyiségi és minőségi javítása

hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban való részvétel

alapjaiban újjászervezi a kutatási tevékenység szervezeti kereteit

nemzetközileg ismertté és elismertté tenni a nemrég megalapított Corvinus Institute for Advance Studies kutatóintézetet

a nemzetköziesítéssel kapcsolatos célok között szerepel, hogy az idegen nyelven tanulók aránya a jelenlegi 15%-ról 45%-ra emelkedjen

jelentősen növelni a külföldi oktatók és kutatók arányát az összlétszám legalább egyharmadára

Hogyan?

a nemzetközi kollégium épülete a Czuczor utcában, amelyre vonatkozó kiviteli munkákkal kapcsolatos közbeszerzés hamarosan kiírásra kerül

a Ráday kollégium mögötti telken pedig sportlétesítmény valósul meg, itt építési engedéllyel bíró kiviteli tervekkel rendelkezik az egyetem

A Corvinus Egyetem megújításának célja, hogy a saját szakterületén a világ 200 legjobbja közé kerüljön - kezdte a beszélgetést Barta Márton. Vagyis a világtérképen szeretne jobban láthatóvá válni az intézmény.Összefoglalóan úgy fogalmazott az igazgató, hogy a stratégiai megvalósításával szeretnének kitörni a közepes fejlettség közepes teljesítmény csapdájából.Barta Márton három tényezőt említett, hogy ez a folyamat miért pont a Corvinus Egyetemen valósul meg. Egyrészt pénzügyileg stabil, jó kilátásokkal rendelkezik, másrészt megújulásra kész az egyetemi közösség, harmadrészt különleges gazdasági-társadalmi szerepe, beágyazottsága miatt az átalakulás kockázatait jól tudja kezelni. A stratégiai igazgató azt is kiemelte, hogy mi az, amiKonkrét stratégiai célokra is kitért:A bemutató anyag alapján a hosszú távú célok között szerepelnek a bérezésre vonatkozó tervek is. Ezek szerint 2030-ra az oktatók bérét jelentősen fejlesztenék, a vezető oktatók (docens és egyetemi tanár) esetében akár 1,5 millió forintos havi jövedelmet szeretnének elérni, 2024-re pedig 1,25 millió forintos sem kizárt egyes esetekben.Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja a rövid távon szükséges intézkedéseket foglalta össze.Példaként említette többek között az, hiszen az egyetemi alkalmazottak munkaviszonya megváltozik, 2019. július elsejétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény helyett a munka törvénykönyve lesz mérvadó. A lényeges változás a működésben az lesz, hogy július elsejétől . Azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi állami fenntartás miatt költségvetési szervként működik az intézmény, vagyisA stabil működés egyik alapfeltétele Pavlik Lívia szerint, hogyEzek jellemzően jelenleg az egyetemvagyonkezelésében lévő épületek, a Corvinus főépülete például műemlék, ezért ennek átadásához kétharmados törvény módosítására van szükség. Kitért arra is, hogy jelenleg két olyan telek is van, ahol az egyetem önerőből beruházást végez:

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a (viszonylag) új Czuczor utcai épület PPP konstrukcióban valósult meg és így nincs az állam tulajdonában. Nem titok, hogy azt szeretné elérni az egyetem, hogy mint sok más PPP-projekt esetében, a Corvinus esetében is történjen meg az állami kiváltás, így a későbbi tulajdonátadásnak nem lesz akadálya.

Kép forrása: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre

Miből?

Mikor?

A beszélgetésen az is szóba került, hogy a megújulás után az egyetem milyen forrásból gazdálkodhat. A hosszú távú működés pénzügyi fedezetét biztosítja az alapítvány alapítói vagyonának hozama, valamint a további alapítványi támogatások.A lehetséges további vagyonelemekről korábban itt írtunk:Arra a kérdésre, hogy mitől lehet több pénze majd a megújult egyetemnek, Pavlik Lívia kiemelte: mivel egy fenntartó lesz és egy fenntartott, ez hatékonyabb működtetéshez vezet, a vállalati kapcsolatokon keresztül egyéb piaci megrendelésekhez is jut majd az intézmény, a pályázati forrásokat pedig nemzetközi kutatások keretében érhetik el. A költségvetési szervekre jellemző hosszú átfutási idejű adminisztratív folyamatai helyett az új működési modell rugalmasabb gazdálkodási feltételei alkalmassá teszik az egyetemet a piaci igények kiszolgálására, például kutatási együttműködések kiszolgálására, ami egyrészt bevételi potenciált jelent, másrészt az együttműködések tapasztalatai közvetlenül az oktatásba is peépülhetnek.Az alapítvány a vagyon hozamát fogja felhasználni a Corvinus Ösztöndíjas hallgatói státuszok finanszírozására, a hallgatói juttatások fedezetéül, beruházásokra.Pavlik Lívia és Barta Márton is hangsúlyozták, hogy a leendő hallgatók változatlanul a központi felvételi rendszeren keresztül érhetik majd el a megújult egyetem képzéseit is. A 2020-as évfolyamtól kezdődően az államilag fenntartott helyeket váltja fel a Corvinus Ösztöndíj, vagyis ez lesz az ingyenes képzés elnevezése. A 2019 szeptemberétől indított képzéseket ez az átalakítás nem érinti, a képzéseket a jelentkezés folyamán a régi formában fogják látni a felvételizők.Az új térintésmentes képzési lehetőséget, a Corvinus Ösztöndíjat a fenntartó alapítvány ítéli oda kiválósági és rászorultsági alapon.