Új rendelet: Ausztriában már nem munkaszüneti nap a nagypéntek

Katolikusok, reformátusok, evangélikusok és metodisták Bécs belvárosában szerveztek csendes tiltakozást, több településen, így Bludenzben, Feldkirchben, Dornbirnben és Bregenzben pedig 15 órakor megszólaltak a harangok. Az érintett egyházak így szerették volna felhívni a figyelmet arra, hogy szerintük nagypénteknek, Krisztus kereszthalála napjának továbbra is munkaszüneti napnak kellene lennie.Ausztriában egy új rendelet szerint a mostani évtől kezdve nem munkaszüneti nap a nagypéntek, a munkavállalók viszont vallásuk gyakorlására szabadnapot vehetnek ki. Sebastian Kurz kancellár (ÖVP) korábban azzal indokolta a változtatást, hogy az a lakosság nagy részét, 96 százalékát nem érinti.Az evangélikus egyház bécsi felügyelője, Matthias Geist arra kérte a kormányt, hogy bírálja felül korábbi döntését és nyilvánítsa újra szabadnappá a nagypénteket. Tervezik továbbá azt is, hogy május közepéig alkotmányos panaszt nyújtanak be.