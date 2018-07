Új tagja lesz az Európai Uniónak - Már megkezdődtek az előkészületek

Johannes Hahn azért utazott a macedón fővárosba, hogy a csatlakozási tárgyalások megkezdésének részleteiről, valamint az uniós átvilágítási szakasz megkezdéséről tárgyaljon az ország vezető politikusaival. Az átvilágítási folyamat képezi a kétoldalú tárgyalások alapját, hiszen ebből derül ki, hogy egy-egy ország jogszabályai milyen mértékben állnak összhangban az uniós joggal, és milyen változtatásokra van szükség. A csatlakozási tárgyalások során a tagjelölt országok és Brüsszel között 33-35 tárgyalási fejezetet nyitnak meg, és a teljes jogú tagság feltétele az összes fejezetek lezárása.Johannes Hahn a közös sajtótájékoztatón kijelentette: az Európai Unió ajtaja nyitva áll, Szkopjétól függ, hogy él-e a lehetőséggel vagy sem. Mint mondta: a szkopjei kormány megmutatta, hogy jó kapcsolatokat kíván ápolni szomszédaival, ezért rendezte viszonyát Bulgáriával és Görögországgal, és ezzel a lépéssel példaként szolgált az egész térség számára. A negyedszázados macedón-görög névvita rendezése pedig hozzájárul az ország fejlődéséhez, valamint a béke és a stabilitás megőrzéséhez - fűzte hozzá az uniós biztos.Zoran Zaev miniszterelnök bejelentette, hogy a csatlakozási tárgyalásokat végző macedón delegáció vezetője, illetve a főtárgyaló Bujar Osmani európai ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes lesz. Az előkészítő folyamat dinamikáját Johannes Hahn bővítési biztossal egyeztetve állapítja meg a két fél - közölte a macedón kormányfő.Leszögezték: mindenekelőtt a korrupcióellenes harc, a biztonsági szolgálatokra vonatkozó szabályok, továbbá az igazságügyi és a közigazgatási reform terén van szükség előrehaladásra, emellett viszont az is a feltételek között szerepel, hogy a Macedónia nevének megváltoztatásáról szóló, Görögországgal egy hónapja megkötött egyezményt az őszre tervezett népszavazás is megerősítse. A névvita lezárása tette lehetővé azt is, hogy a NATO meghívta tagjai közé Macedóniát.Macedónia 2005 óta tagjelölt országa az Európai Uniónak, ám Görögország mindeddig akadályozta északi szomszédja euroatlanti integrációját. A névváltoztatásról szóló megállapodás életbelépését követően a nyugat-balkáni országot Észak-Macedóniának fogják hívni.