Újabb emberét ültetné be Trump a Fedbe

Stephen Moore pénteken úgy nyilatkozott, hogy egyelőre nem vették fel vele a kapcsolatot, de ha felkérnék, elvállalná a jelöltséget. Nem sokkal később Trump a Twitteren "hivatalosan" is bejelentette, hogy őt jelöli.Az 59 éves közgazdász a 2016-os választás óta Trump lelkes támogatója, jelenleg a Heritage Foundation kutatója, korábban volt a Wall Street Jounral szerkesztőbizottságának tagja is. Tavaly ősszel egy külön könyvet szentelt Trump gazdaságpolitikájának, az elnök lelkes hívének számít. Korábban élesen kritizálta a Fed politikáját, azt mondta, hogy ha ő dönthetne, akkor a dollár stabilitását és a növekedés élénkítését tekintené elsődleges feladatának.Márpedig könnyen lehet, hogy hamarosan dönthet. A jelölést ugyan még a Szenátusnak jóvá kell hagynia, de ha rábólintanak, akkor Moore egyben a Fed Nyíltpiaci Bizottságába is bekerül, mely a kamatról is dönt. A jegybank kormányzótanácsában jelenleg két nyitott pozíció van, az alapesetben 14 éves mandátumok közül az egyik 2024-ben, a másik 2030-ban jár le, egyelőre nem tudni, melyikre pályázhat Moore. A Nyíltpiaci Bizottság legfeljebb tizenkét tagú lehet, a kormányzótanács hét tagja mellett a New York-i Fed elnöke állandó tag, a fennmaradó négy helyet pedig évente osztják le egymás között a regionális jegybankok. Jelenleg a bizottság tíz tagú, a fennmaradó két hely egyike lehetne Moore-é.Eddig Trump Marvin Goodfriend-et és Nellie Liangot jelölte a két pozícióra, ők jelenleg is a Szenátus jóváhagyására várnak. Illetve már csak Goodfriend, mivel Liang januárban visszalépett, az ő helyére jelölheti most Moore-t az elnök.