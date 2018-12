Újabb német multi fektet be milliárdokat Magyarországon

Szijjártó Péter elmondta: a Bosch a miskolci beruházásához mintegy 3,4 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. Magyarország és a német gépipar között hagyományosan kiváló a kapcsolat, a Magyarországra érkező befektetések mintegy 29 százalékát német befektetők hajtották végre - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter.Szijjártó Péter elmondta: Magyarország, a magyar gazdaság napjainkra gyakorlatilag elérte a teljes foglalkoztatottság szintjét, állapotát, ettől kezdve a beruházás-ösztönzés fókusza nem a munkahelyteremtésre irányul, hanem arra, hogy a Magyarországon már létrejött munkahelyek minél magasabb hozzáadott értéket hozzanak létre, teremtsenek, és magas technológiai szintet képviseljenek.Rámutatott: ezért új befektetésösztönzési kategóriát hoztak létre, a jövőben az alapján számítják ki a vissza nem térítendő állami készpénz-támogatás összegét, hogy a befektetés milyen új technológiát hoz be az országba, az milyen mértékben növeli Magyarország és az adott iparág versenyképességét. "Ezt hívjuk technológia-intenzív beruházási támogatásnak, ez új kategória, amelynek felhasználásával a Bosch egy jelentős technológiai fejlesztést hajt végre 14 milliárd forint összértékben" - ismertette Szijjártó Péter.A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara felmérése szerint az itt tevékenykedő német cégek elégedettek magyarországi befektetésükkel, 84 százalékuk a beruházását ismét Magyarországra hozná - mutatott rá a külgazdasági és külügyminiszter.Fükő László, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte: a Bosch, a technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója új gyártócsarnokot épít a miskolci elektromos kéziszerszámgyára számára. A tevékenységek egy részének új csarnokba történő áttelepítésével a vállalat nagyobb területen folytatja a termelést, ezáltal csökkenti a költségeket, emellett ez az átszervezés további növekedési lehetőséget is jelent.Fükő László jelezte: az új 20 ezer négyzetméteres csarnok a miskolci kéziszerszámgyár munkavállalói közül 1200-nak biztosít majd munkaterületet, akik egy bérelt épületből költöznek majd át. Az új egységben fogják gyártani a barkácsolóknak és kertbarátoknak készülő vezeték nélküli elektromos szerszámokat (például fúrókat, fűrészeket, multifunkciós szerszámokat, láncfűrészeket és sövényvágókat), valamint a hozzájuk tartozó, továbbá az ipari felhasználásra készített akkumulátorokat. Az új épületben az irodák mellett kantint, laborokat valamint 100 új parkolóhelyet is kialakítanak. A csarnok építése már elkezdődött és várhatóan 2019 végén fejeződik be - fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.A Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 2001 novemberében alakult Miskolcon, és mára nem csupán a cégcsoporton belül, hanem a régióban is meghatározó tényezővé vált. A mára több mint 38 ezer négyzetméter területű üzem mintegy 2400 munkavállalót foglalkoztat. A miskolci Robert Bosch Power Tool Kft-t idén májusban az "Év Gyára" díjjal jutalmazták a 10 milliárd forint feletti árbevétellel bíró cégek versenyében. A gyárat ezen felül a "Legjobb menedzsment folyamatok" címmel, a Bosch fejlesztési törekvéseit pedig az idén először meghirdetett "Ipar 4.0 Szakmai Különdíjjal" is elismerték.