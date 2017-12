Újabb népszavazást akar a britek fele, most a Brexit-megállapodásról

A kutatás szerint - amely a Mail on Sunday című meglehetősen EU-szkeptikus vasárnapi brit tömeglap megbízásából készült - a britek 50 százaléka szeretné, ha népszavazás döntene a Brexit feltételrendszerét rögzítő majdani végleges megállapodásról. Az újabb referendumot 34 százalék ellenzi.

Az egyik legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a Survation vasárnap ismertetett országos felmérése szerint, hogy a Brexit, vagyis Nagy-Britannia EU-tagságának megszűnése után személyes anyagi helyzete rosszabbra fordul, és csak 14 százalékuk bízott abban, hogy jobb pénzügyi helyzetbe kerül.Arra a kérdésre, hogy általánosságban miként viszonyulnak a Brexithez, a válaszadók 30 százaléka mondta azt, hogy "izgatottan" várja Nagy-Britannia kilépését az unióból,A brit EU-tagságról tavaly júniusban tartott népszavazáson a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége voksolt a kilépésre., jóllehet az utóbbi időben az üzleti-pénzügyi szektor több befolyásos szervezete és vezetője is jelezte, hogy az egyre markánsabban mutatkozó Brexit-kockázatok miatt szükségesnek tartana egy második referendumot.A fejlett ipari gazdaságok alkotta Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) nemrégiben Londonban ismertetett éves országjelentésének egyik komoly feltűnést keltő kitétele szerintAz OECD modellszámításai szerint ha London az EU-tagság megszűnésének várható időpontjáig, 2019 márciusáig nem tud szabadkereskedelmi megállapodásra jutni az EU-val, és emiatt az unióval folytatott brit kereskedelemre a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lép érvénybe - amely vámjellegű és egyéb akadályok megjelenésével járna a kétoldalú kereskedelemben -, azEz akár recessziót is jelenthetne, mivel a távlati előrejelzések 2019-re egyöntetűen 1,5 százaléknál lassabb növekedést valószínűsítenek a brit gazdaságban.Minapi Twitter-üzenetében a Goldman Sachs globális pénzügyi szolgáltató csoport vezérigazgatója is alig burkolt utalást tett arra, hogy újabb népszavazás kellene a brit EU-tagságról. Lloyd Blankfein szerintés sokan szeretnének megerősítő szavazást. "Oly sok minden forog kockán, miért ne lehetne meggyőződni arról, hogy él-e még a konszenzus?" - fogalmazott a Goldman Sachs vezetője.A brit kilépési folyamatban a következő két hét fontos lesz, mert a jelek szerint kellő előrelépés született legalább a kilépés anyagi részét (kilépési számla) illetően. Közben az EU-s állampolgárok jogairól és az ír-északír határ kérdéséről még nem sikerült mindenben megállapodni, de az idő sürget, mert a hónap közepi EU-csúcsnak már meg kellene adnia a felhatalmazást a kilépési tárgyalások második szakaszára való áttérésre (kereskedelmi kapcsolatok). A témáról frissebb anyagaink: