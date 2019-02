Újabb versenyképességi csomagot készít az MNB

Magyarország versenyképességét erősíteni kell, ehhez a jövőben az országnak át kell térnie a tudásalapú gazdaságra

Palotai szavai azért is érdekesek, mert már hosszú ideje várja a szakmai közönség a magyar versenyképességi csomagot. Tavaly az MNB, az MKIK és az ITM is elkészítette versenyképességi javaslatait, amelyet a Nemzeti Versenyképességi Tanács (NVT) elé tárt. Az NVT azóta is rendszeresen ülésezik, azonban a versenyképességi csomagról eddig nem lehet sokat tudni. Ezért különösen érdekes, hogy az MNB hamarosan nyilvánosságra hoz egy újabb versenyképességi csomagot, azt azonban nem lehet tudni, hogy ez milyen viszonyban lesz a kormány nagyon lassan készülő saját versenyképességi csomagjával, amelynek készítéséhez az MNB is hozzájárult. Könnyen lehet, hogy ezek a javaslatok is nagyon lassan mennek át majd a fogaskerekeken, különösen annak fényében, hogy a demográfiai programnak bizonyára komoly forrásigénye lesz, így nagy kérdés, hogy mennyi pénz marad a versenyképességre a hiánycélok tartása mellett.

- mondta Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyvezető igazgatója, főközgazdásza a Világgazdaság napilap Versenyképesség - Magasabb fordulatszámon címmel megrendezett konferenciáján csütörtökön Budapesten.Palotai Dániel kiemelte, hogy erős Magyarországot kell építenünk, olyan országot, ahol javul az élet minősége, ehhez megfelelő fizetéseket kell adni a dolgozóknak, magas színvonalú egészségügyet és versenyképes oktatást kell teremteni.Elengedhetetlen ehhez a stabil államháztartás fenntartása - hangoztatta a jegybank főközgazdásza. Jelezte: az MNB a közeljövőben komplex versenyképességi csomagot hoz majd nyilvánosságra.Palotai Dániel jelezte: igen nehéz kitörni egy országnak a közepes fejlettség csapdájából, az elmúlt évtizedekben ez alig hat országnak sikerült, nevezetesen Ausztria, Finnország, Írország, Szingapúr, Japán és Dél-Korea tudta ezt sikeresen megvalósítani.Erről részletesen itt írtunk:Rámutatott: a magas, átlagon felüli növekedési rátát felmutató időszakok gyorsan kifulladnak, az esetek hat százalékában sikerül csak hét éven keresztül, vagy azon túl, átlag feletti bővülést elérnie egy-egy sikeres országnak.A jegybank ügyvezető igazgatója kiemelte: nincs egységes recept a sikeres felzárkózásra, de a hozzá vezető úton nagyon fontos a termelékenység javítása, az új, korszerű technológiák bevezetése, alkalmazása, a cégek hatékonyságának javítása, a népesség növekedésének biztosítása, a belső megtakarítások növelése.Rámutatott: a fenntarthatóság szempontjából nagyon fontosak a belső piacok, ezzel párhuzamosan a stabil államháztartás, a belső forrásokon alapuló finanszírozást is el kell érni, mert az idegen devizára alapozott finanszírozás növeli az ország sérülékenységét, ami egy idő után gátolhatja a gazdasági növekedést.Palotai Dániel kiemelte: az elmúlt időszakban Magyarországon az aktivitás és a foglalkoztatás jelentősen javult, gyakorlatilag elértünk a teljes foglalkoztatás határára, de regionálisan még vannak versenyképességi tartalékok a foglalkoztatásban, és a cégek termelékenységét is nagymértékben növelni kell - emelte ki a jegybank ügyvezető igazgatója.Rámutatott: az ország felzárkózásához stabil államháztartásra, hatékony kormányzásra, kiegyensúlyozott energia-ellátásra és erős hazai vállalatokra is szükség van.Palotai Dániel szerint a hazai kis- és közepes cégek (kkv-k)termelékenységét nagymértékben növelni kellene, mert a kkv-k termelékenysége csak harmada a nagyvállalkozások hasonló mutatójának. Azt is el kellene érni, hogy a kkv-k is egyre nagyobb összegeket fordítsanak kutatás-fejlesztésre, innovációs célokra.Palotai Dániel rámutatott: nagyon kedvező a kormány bejelentett családvédelmi programja, az hosszabb távon hozzájárulhat az ország demográfiai helyzetének javításához.