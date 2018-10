Újra forrósodhat a helyzet - Választás döntheti be a következő dominót

Ki lehet az új brazil elnök?

A társadalom szétszakítottságát jelzi, hogy a Datafolha felmérése szerint a választók majdnem fele azt mondta, hogy sosem tudna Bolsonaróra szavazni, a gyakran csak "a trópusok Trumpjának" nevezett politikus sokakat azzal háborított fel, hogy nőgyűlölő és rasszista megjegyzéseket tett a kampányban. Viszont ugyanebben a felmérésben 42 százalék válaszolta azt, hogy sosem szavazna a legfőbb ellenfél Haddadra.

Elég bajuk lenne a választás nélkül

Kinek örülne a piac?

Bárki nyeri is meg a választást, biztosan egy kettészakadt országot kell megpróbálnia egyesíteni, ami nem lesz egyszerű, ezért Brazília rövid távú kilátásai biztosan rosszak - véli Cliff Kupchan, az Eurasia Group szakembere.



Néhány elemző szerint, ha a brazil dominó is bedől Törökország és Argentína után, akkor még nagyobb lehet az esélye annak, hogy az egyébként is sérülékeny feltörekvő piacokra átterjed a fertőzés.



A második fordulós versenyfutás Bolsonaro és Haddad között sokkolhatja a befektetőket, a piac rosszul reagálhat arra, hogy egyik jelöltnél sincs komolyan napirenden a szükséges költségvetési kiigazítás

- mondta a CNBC-nek Jon Harrison, a TS Lombard makroelemzője. Szerinte ha ez történik, akkor a brazil piac hamar "válság üzemmódba" kapcsolhat.



Furcsa helyzetben van Brazília, hiszen a legesélyesebb elnökjelölt április óta börtönbüntetését tölti korrupció miatt, a második legesélyesebb jelölt pedig nemrég majdnem belehalt egy késelésbe. Ez már jól jelzi, mennyire szétszakadt a társadalom, az emberek egyik fele semmiképp sem szavazna az egyik jelöltre, a társadalom másik fele pedig hasonló véleménnyel van az ellenfeléről.Ha mindenki elindulhatna, akkor a felmérések szerint a korábban 12 évig hivatalban lévő Luiz Inacio Lula da Silva lehetne a következő brazil elnök, azonban a baloldali ikon április óta börtönben ül korrupció miatt, így nincs esélye visszatérni a hatalomba. Persze így is lesz 13 elnökjelölt a vasárnapi választás első fordulójában, a szakértők szerint egyikük sem kap majd abszolút többséget az első körben, így október 28-án az első két helyezett újra megmérkőzhet.Lula hiányában a korábbi tábornoknak, a szélsőjobboldali, az ellenfele pedig a szélsőbaloldali Fernando Haddad lehet majd három hét múlva a második körben. Mögöttük három olyan képviselő van versenyben, akik egyaránt azzal kampányolnak, hogy az országban kialakuló szakadékokat igyekeznek majd betemetni elnökként, azonban nekik kevés esélyük van arra, hogy a második fordulóba jussanak a felmérések szerint. A szimuláció szerint Bolsonaro 32 százalékot, Haddad pedig 23 százalékot kaphat az első fordulóban, majd október végén fej-fej mellett küzdhetnek az elnöki székért. A végső harc kimenetele nehezen megbecsülhető, a CNBC-nek nyilatkozó feltörekvő piaci szakértő szerint talán Haddadnak van egy hajszállal nagyobb esélye a végső győzelemre.A brazil gazdaság egyébként nincs túl jó bőrben, a korrupciós botrány is rányomta a bélyegét az utóbbi hónapokra, és a feltörekvő piacokról elindult tőkekiáramlás sem tett jót nekik. A munkanélküliség még mindig kétszámjegyű, miközben a gazdaság a második negyedévben mindössze egy százalékkal tudott bővülni a tavalyi év hasonló időszakához képest, ráadásul megtorpanni látszik, hiszen 2017 végén még 2,1 százalékos volt a növekedés.Más feltörekvő országokkal ellentétben Brazíliában az infláció egyelőre nem okoz komoly gondot, augusztusban 4,2 százalékos volt a drágulás mértéke, bár ez is emelkedést jelent a tavasszal látott 3 százalék alatti szinthez képest. Az ugyanakkor fenyegető, hogy a brazil reál az év eleje óta 18,8%-kal gyengült a dollárral szemben, ez pedig az inflációba is könnyen begyűrűzhet. Lehet, hogy ezt látjuk már a nyár eleje óta az infláció emelkedésében, hiszen a gyengülés nagy része az elmúlt fél évben ment végbe.Még nagyobb probléma, hogy tavaly a brazil költségvetés hiánya a GDP 7,8%-a volt, vagyis nincs komoly fiskális mozgástér, inkább kiigazításra lenne szükség. Részben a fegyelmezetlen gazdaságpolitikának köszönhetően az ország adóssága a GDP 74 százalékára emelkedett a 2014-es 56,3 százalékról.A két legesélyesebb jelölt közül Bolsonarót tartják piacbarátabbnak, vagyis alapesetben az ő győzelme okozna kisebb megrázkódtatást. Közben Haddad azzal kampányol, hogy ha megválasztják, akkor az ország visszatér a 2003 és 2011 között látott intenzív gazdasági növekedés időszakához. A kampányban ugyanakkor a piac számára kevésbé megnyugtató üzeneteket küldött.Jól jelzi a piac ítéletét, hogy a hét elején a Bovespa részvényindex 3,8%-ot ugrott, amikor a friss felmérés megjelent, ami döntetlenre hozta ki a második forduló kimenetelét. Az indexnek ez volt a legnagyobb napi emelkedése 2016 novembere óta. A múlt heti felmérésben még 42-38-ra vezetett Haddad az esélyek alapján. A szakemberek szerint a piac most attól tart, hogy Haddad révén az a munkáspárt tér vissza a hatalomba, melynek nevéhez a kétszámjegyű költségvetési hiány és a fenntarthatatlan nyugdíjrendszer fűződik.Ha a piac elégedett lesz a győztes jelölttel, elhiszi, hogy orvosolni tudja hosszútávon az ország fiskális problémáit, akkor a reál elkezdhet erősödni - vetítette előre a CNBC kérdésére Kamakshya Trivedi, a Goldman Sachs devizapiaci szakembere. Az amerikai befektetési banknál azt valószínűsítik, hogy ez meg is történik, szerintük a reál a jelenlegi 3,9 körüli szintről 3,8-ig erősödhet vissza az év végéig. Ez az optimista forgatókönyv, de nem mindenki osztja ezt: Carlos Caicedo, az IHS Markit Latin-Amerikáért felelős elemzője szerint, ha az új elnök nem lesz hajlandó kezelni a költségvetési problémákat, akkor hirtelen elveszítheti a befektetők bizalmát az ország, a reál pedig tovább zuhanhat. Az utóbbi hetekben egyébként inkább a megnyugvás jellemezte a brazil devizát, hiszen 4,1 felett is járt a jegyzés szeptember elején