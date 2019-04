Újra kitört, és a korábbinál is súlyosabban tombol az ebola-járvány

Mintegy három héttel ezelőtt az Egészségügyi Világszervezet még azt közölte, hogy az ebolajárvány terjedését sikerült számottevően visszaszorítani, és szeptemberre akár meg is lehet állítani. A WHO akkor hozzátette, hogy az év korábbi időszakához képest felére, mintegy 25-re csökkent az egy hét alatt észlelt új megbetegedések száma.A WHO nyilatkozatát követő héten azonban rekordszámú megbetegedést, 57-et regisztráltak, az azutáni (vagyis a múlt) héten pedig még ennél is többet, 72-t jegyeztek fel - mondta el a világszervezet szóvivője, Christian Lindmeier.A kongói egészségügyi minisztérium adataira hivatkozva a szóvivő hozzátette: rendkívül aggasztó, hogy a múlt héten a halálesetek mintegy háromnegyede nem ebolás betegeket kezelő központokban történt. Ez ugyanis azt jelenti, hogy sokkal nagyobb az esély arra, hogy az érintettek környezetében még tovább terjedjen a vírus.A betegség elleni küzdelmet hátráltatja, hogy a járvány fegyveres harcok sújtotta területeken tombol, az utóbbi hónapokban több támadás ért ebolás betegeket kezelő központokat is, ráadásul a hagyományos gyógymódokat előnyben részesítő helyiek sokszor bizalmatlanok a korszerű gyógykezelésekkel szemben.Az elmúlt két hónap során öt, ebolás betegeket kezelő központot támadtak meg, egyes létesítményeket fegyveresek rohantak le. Ennek következtében az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nevű segélyszervezet felfüggesztette tevékenységét két, a vírus által leginkább érintett térségben.A The Lancet című, tekintélyes orvosi folyóirat által nemrégiben nyilvánosságra hozott felmérésből kiderült, hogy a megkérdezettek kongóiak 26 százaléka nem hisz abban, hogy létezik az ebolavírus. Pedig a felmérést a járvány epicentrumának számító Butembo és Beni városokban végezték, tavaly szeptemberben.A betegség 1976-os felfedezése óta a mostani a tizedik ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az Afrika nyugati részén 2013-2016 között lezajlott ebolajárványban több mint 11 ezer ember vesztette életét.