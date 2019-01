Újra nekifutnak a Brexitnek a britek

A kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak az eredeti menetrend alapján már december 11-én szavaznia kellett volna, de Theresa May konzervatív párti miniszterelnök az utolsó pillanatban januárra halasztotta a voksolást, mivel az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás (backstop) feletti súlyos nézeteltérések miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása. A képviselők többségét viszont az eredeti és a halasztott időpont között eltelt egy hónapban sem sikerült megnyernie az ügynek: az Európai Unióval novemberben elért Brexit-egyezményre két héttel ezelőtt 202, a megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást..Theresa May egy hete ismertette az alsóházban a kormány válaszát a megállapodás elvetésére. May a backstop-mechanizmusról, a Brexit-megállapodás legvitatottabb pontjáról csak annyit mondott, hogy folytatja a vereség után kezdeményezett egyeztetéseit erről a kérdésről az alsóházi frakciókkal, és e megbeszélések eredményeit az EU elé terjeszti.A kormányfő múlt heti parlamenti felszólalásában megerősítette, hogy nem támogatja sem az újabb népszavazás kiírását a brit EU-tagságról, sem annak a március végi határidőnek a kiterjesztését, ameddig a jelenlegi törvény alapján Nagy-Britanniának ki kell lépnie az Európai Unióból.A benyújtott módosító indítványok közül az egyik legnagyobb horderejű azonban éppen a kilépési határidő kiterjesztésének törvényi lehetőségét, sőt kötelezettségét teremtené meg arra az esetre, ha a parlament végül nem fogadná el a Brexit-megállapodást.