Űrhadsereg felállításába kezd Amerika

azonnali hatállyal meg kell indítania a világűrbe telepítendő haderő felállításához szükséges folyamatot.

Beszédében az amerikai alelnök az Egyesült Államok konkrétan meg nem nevezett potenciális ellenségeinek tevékenységére hivatkozva kijelentette: "az Egyesült Államok ezen a téren növekvő fenyegetettséggel néz szembe". "Ez lesz az amerikai fölény következő és természetes lépése" - hangsúlyozta Pence.Hozzátette:és kétpárti támogatással elfogadott pótlólagos erőforrásokra lesz hozzá szükség.Elismerve az új haderőnem kialakításával járó nehézségeket, az alelnök bejelentette: a Pentagonon (védelmi minisztériumon) belül az űrhadviselésért felelős helyettes államtitkári posztot hoznak létre, és a haderőnemet természetszerűleg új főparancsnokság irányítja majd. Az új helyettes államtitkár Pence szerint nem katona, hanem civil lesz, és már a kezdetektől felügyeli a haderőnem kiépítését.Donald Trump elnök június közepén, az Országos Űrkutatási Tanács Fehér Házban tartott tanácskozásán rendelte el a Pentagonnak az űrhaderő létrehozását. Elnöki utasítást írt alá erről, amelyben így fogalmazott: a PentagonnakAz elnök akkor hangsúlyozta, hogy "nem elégséges a puszta amerikai jelenlét a világűrben, hanem amerikai dominanciára van szükség".Trump egyébként már korábban is jelezte, hogy szükségesnek tartaná egy új,, mint ahogyan a kongresszusban is időről-időre felmerült ez a téma. Amerikai lapértesülések szerint a Fehér Ház már az elnöki rendelet aláírása után egyeztetéseket kezdett a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel és - a The Washington Post című lap információi szerint -, amelynek vezetésével egy négycsillagos tábornokot bíznak meg. Június óta a Pentagonban is folynak az új haderőnem előkészítési munkálatai: szakembereket toboroznak elsősorban katonai területről, már kialakították a beszerzési irodát, amely a többi között műholdakat vásárol és gondoskodik az új technológiákról is.Pence alelnök beszédének elhangzása után Donald Trump Twitter-bejegyzést tett közzé "űrhaderő, előre!" szavakkal, és a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának két tagja is dicsérte a kezdeményezést. Mike Rogers, alabamai republikánus és Jim Cooper, Tennessee demokrata párti képviselője leszögezte:Közös közleményében a két politikus hangsúlyozta: "évek óta figyelmeztettünk arra, hogy szükség van űrvédelmünkre és hatékonyabb űrbeli rendszerek kifejlesztésére".