Válaszcsapásra készül Trump - Órákon belül eldőlhet Szíria sorsa

Komoly következményei lehetnek annak, ha fegyveres támadást indít az Egyesült Államok a szír kormányerők ellen.

Trump elnök Peruba indult volna pénteken, majd innen Kolumbia lett volna a következő állomás, helyette viszont Mike Pence alelnök megy Peruba, Kolumbiát viszont kihagyja.Az elnök "az Egyesült Államokban marad, hogy felügyelje a Szíriának adott amerikai választ és hogy a világ fejleményeit nyomon kövesse," jelentette be Sarah Sanders, a Fehér Ház sajtófőnöke.A szír kormányt azzal vádolják, hogy vasárnap harci gázzal bombázta a Damaszkusz melletti Doumát, egy kisebb települést, amely felkelőcsoportok irányítása alatt áll. A támadásban állítólag 40 ember - főleg civilek - haltak meg.Trump a támadás hírére "állatnak" nevezte Bassár el-Aszadot, a támadást pedig "galádnak" minősítette. Hétfőn bejelentette, hogy az Egyesült Államok "komoly döntéseket" hoz a következő 24-48 órán belül egy esetleges válaszcsapásról, ami akár katonai beavatkozást is jelenthet.Aszad mindent tagad, legfőbb szövetségesei, az oroszok pedig a Dumában és állami hírügynökségeikben álhírnek nevezték a gáztámadást, melyet az amerikaiak azért találtak ki, hogy közvetlenül, katonailag is beavatkozhassanak Szíriában.Oroszország egyúttal figyelmeztette az amerikaiakat:Izrael egyébként vasárnap este megtámadott már egy szír kormányerők által uralt repteret, a légitámadásban 14 ember halt meg, beleértve irániakat.