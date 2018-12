Válaszolt a kormány: a pedagógusok legkorábban 2020-tól remélhetnek béremelést

A vetítési alapot a költségvetési törvény határozza meg, a 2020-as költségvetés tárgyalása során lesz módja a kormánynak az egyes soroknál összecsúszó tételek rendezésére

A jövő évi 202 ezer forintos garantált bérminimum pedig már jelentősen meg fogja haladni a pedagógus bértábla alját, a 182 700 forintos kezdő bért.

az egyes fenntartók - így például a Klebelsberg Központ is - a gyakornokainak már jelenleg is a garantált összegnél magasabb illetményt fizet.

a közoktatásban növekvő feszültséget okoz, hogy a keresetnövekedés ütemét nem a mindenkori minimálbérhez igazítják.

- válaszolta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Portfolio tanári bértáblával kapcsolatos kérdésére. Mint megírtuk , jelenleg bruttó 1500 forinttal haladja meg a kezdő tanítók fizetése a garantált bérminimumot, jövőre azonban ez az előny is eltűnik.A 2019-es bértábla alapján egy felsőfokú alapképzéssel rendelkező (főiskolán végzett) tanító bruttó 182 700 forintot keres jövőre, mesterfokozat esetén 203 000 forintot kap.Jövőre azonban a hírek szerint bruttó 150 ezer forintra nőhet a minimálbér, vagyis 2014 óta ez 50%-os emelkedést jelent. A garantált bérminimum ennél is nagyobb mértékben, összesítve 70% feletti emelkedést ért el.Mindebből következik, hogy egy főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus (hivatalosan: gyakornok) ugyanannyi pénzt fog keresni jövőre, mint egy szakképesítéssel és középfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló. A fizetésük ugyanis nem lehet alacsonyabb a bérminimumnál.Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Portfolio kérdésére szűkszavúan azt közölte:A helyzetre már a híresen óvatos KSH is felfigyelt, és legfrissebb munkaerőpiacról szóló kiadványában úgy fogalmaz, hogy