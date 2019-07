Váratlan fordulat a német kormányban

A német sajtó mindezidáig névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva arról írt, hogy Jens Spahn jelenlegi egészségügyi miniszter a legesélyesebb a védelmi tárca vezetésére, ám miután Angela Merkel kancellár fenn akarja tartani a nemek arányát kormányában, Spahn helyére nőt jelöl majd. Kramp-Karrenbauerről mindezidáig az terjedt el, hogy nem vágyik kormányzati pozícióra Merkel kormányában, s inkább a párt vezetésére koncentrálna.Steffen Seibert kormányszóvivő kedd este azt közölte, hogy más változás nem lesz a kormányban.Az 56 éves Kramp-Karrenbauer nem először kerekedik felül Spahnnal szemben. A 39 éves konzervatív politikus a CDU vezetéséért folytatott versenyben is ringbe szállt Kramp-Karrenbauerrel, aki abban a versengésben is legyőzte, miután Angela Merkel kancellár lemondott a párt vezetéséről.Annegret Kramp-Karrenbauert sokan a 14 éve kormányzó Angela Merkel legvalószínűbb utódának tartják, ha a konzervatív uniópártok a következő választáson is nyerni tudnak. Egyes bírálói viszont pont azt vetették a szemére, hogy eddig semmilyen kormányzati feladatot nem vállalt, ami megnehezítette volna, hogy egyből elfoglalja a kancellári széket Merkel után.Ursula von der Leyen leköszönő védelmi minisztert kedd este az Európai Parlament az Európai Bizottság következő elnökévé választotta.