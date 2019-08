Váratlanul nagyot esett a legfontosabb német konjunktúra-index

A júliusi 95,8 pontról 94,3 pontra esett augusztusban az Ifo gazdasági hangulatindex, noha a Reuters elemzői várakozása 95,1 pontra süllyedést valószínűsített.A friss tényadat sorozatban az ötödik hónapja mutat hangulatromlást és egyúttal 7 éves mélypontot jelent, ígyMaga az Ifo intézet elnöke, Clement Füst meg is erősítette a Reuters tudósítása szerint azt, hogy a mai adat újabb jel arra, hogy német recesszió várható.A főindex esése úgy jött össze, hogy a jelenlegi helyzetmegítélése index a júliusi 99,6 pontról jókorát esett 97,3 pontig (piaci várakozás 98,6 pont volt), míg a következő hónapokbeli várakozások alindexe 92,1-ről 91,3 pontra ereszkedett (piaci várakozás: 91,5 pont).Az ING vezető német elemzője gyorskommentárjának csak ezt a címet adta: "továbbra is szabadesésben". Az alábbi grafikont elnézve ez megkérdőjelezhetetlen, igaz a múlt héten közzétett feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index már a stabilizálódás jeleit mutatta (jóval bővülés határvonala alatti zónában). Az is figyelmeztető jel, hogy az Ifo-index kapcsán a várakozások alindexe 2009 júniusa óta nem volt ilyen alacsony, mint most.