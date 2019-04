Varga: a magyar gazdaságfehérítés mintául szolgálhat az EU számára

A közleményben idézték Varga Mihály pénzügyminisztert, aki az Európai Unió pénzügyminisztereinek bukaresti tanácskozásán vett részt. Varga Mihály a közlemény szerint azt mondta, a magyar gazdaság teljesítményében fontos szerepet tölt be a növekedést támogató adórendszer, amelynek gazdaságfehérítő és vállalkozásbarát elemei mintaként szolgálhatnak más tagállamok számára is.A pénzügyminiszter elmondta, a magyar kormány álláspontja szerint az állami önrendelkezés része, hogy a tagországok saját gazdasági, társadalmi körülményeikhez igazíthassák hazai adószerkezetüket.Magyarországon a gazdaság fehérítése érdekében több hatékony intézkedés is megvalósult az elmúlt időszakban, például az online pénztárgépek, az online számlázás, az automaták adóhivatali bekötése, illetve az Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszer.Az ilyen jellegű, az adóbeszedés hatékonyságát erősítő közös intézkedések kidolgozása lehetne az uniós adópolitika helyes iránya. A környezet- és egészségvédelmi adók szerepének növelésével egyetért a magyar kormány, hiszen azok alkalmazása hozzájárulhat a környezetre és emberi egészségre káros tevékenységek, valamint termékek visszaszorításához - mutatott rá a miniszter.Az elmúlt években végrehajtott magyar gazdaságpolitikai fordulat lényege, hogy az élőmunka és tőke adóztatása helyett fokozatosan a beruházásokat és a növekedést elősegítő, a gazdasági szerkezetet pedig kevésbé torzító fogyasztást terhelő adókra került át a hangsúly - hívta fel a figyelmet a tárcavezető kiemelve, hogy a magyar gazdaság eredményei többek között ennek is köszönhetők.Mint mondta, az Európai Unió versenyképességét sokkal hatékonyabban növelné az áfacsalások visszaszorítására irányuló együttműködés erősítése és kiterjesztése. Magyarország nem támogatja a javasolt közös társasági adóalap és az arra épülő saját forrás bevezetését, mert az hátrányosan érintené a magyar költségvetést - áll a közleményben.