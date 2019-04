Varga Mihály kínai befektetőkkel tárgyalt

A Kína és Közép-Kelet-Európa 16 országa (hazánkon kívül Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia) által 2016-ban létrehozott kormányközi együttműködés célja a két térség gazdasági fejlődésének előmozdítása - ismertette Varga Mihály.Kína legnagyobb bankja, a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank a közép-kelet-európai befektetések támogatására hozta létre a 10 milliárd euró összegű Kína-KKE-Alapot, amelyhez hazánk képviseletében az Eximbank is csatlakozott - emelte ki a tárcavezető hozzátéve, hogy a megbeszélésen áttekintették a magyar befektetési lehetőségeket is, amelyekre leginkább az infrastruktúra-fejlesztés, az ipari gyártás és az agrárium területén nyílhat legelőször lehetőség.A felek egyetértettek abban, hogy a kínai vállalatok számára hazánk továbbra is jó befektetési célpont, a magyarországi kínai eredetű befektetések értéke meghaladja a négymilliárd dollárt, az itt működő kínai vállalatok jelenleg több mint tizenötezer embernek adnak munkát.