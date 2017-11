Vásárlásra felkészülni, jön a fekete péntek

A fekete péntek (black friday) csaknem ötven éve a hálaadást követő péntek - az idén november 24-e - elnevezése az Amerikai Egyesült Államokban; ez a nap hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete, amikor rendkívüli kedvezményekkel várják a vásárlókat a kereskedők.Magyarországon az internetes kereskedelemben nagyobb a fekete péntek súlya - jelezte Vámos György, megjegyezve, hogy több cég már korábban elkezdi az akciót. Becslése szerintA fekete péntek által generált forgalom elérheti a teljes novemberi bevétel egyharmadát - jelezte az OKSZ főtitkára. Összehasonlításképpen hozzátette, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem teljes novemberi volumene tavaly megközelítette a 32 milliárd forintot.Egyre több hagyományos üzletben is hirdetnek fekete pénteki akciókat, deOktóberhez képest általában nő az iparcikkek vásárlása novemberben, de nem lehet azt mondani, hogy ez a növekedés kizárólag a fekete péntek miatt lenne - fejtette i a szakértő.A kereskedelmi szövetség főtitkára rámutatott: egyre több elkölthető jövedelme van a lakosságnak, a kereskedők pedig a fekete péntekkel a decemberi, karácsonyi vásárlási időszakot próbálják megnyújtani. Már nem csak egy pénteken van black friday, és már nem csak egy napra koncentrálódik az akció - tette hozzá.Az eNET Internetkutató napokban készített online felmérése szerintBár nagy az a vásárlói tömeg, amit a black friday meg tud mozgatni, de a kutatás szerint mégsem kíséri az akciókat erőteljes tudatosság. A legtöbben megnézik ugyan az akcióhoz kapcsolódó weboldalakat, boltokat, de négyből csak egy internetező készül előre átgondoltan, megtervezetten a leárazásokra. A netezők ötöde épp csak ránéz az akciókra, minden tizedik netezőt pedig hidegen hagyja a black friday.A közeledő karácsony rányomja a bélyegét a fekete pénteki vásárlásokra is. A legtöbben játékot, ajándékot és háztartási gépeket, konyhafelszerelést terveznek venni. Toplistásak még a szórakoztató elektronikai eszközökre és a ruházatra vonatkozó vásárlási tervek. Öt potenciális black friday vásárlóból egy számít arra, hogy mobiltelefont, drogériai terméket, szépségápolási cikket, illetve könyvet vesz majd ezeken a napokon.A MediaMarkt közlése szerint a kiskereskedelmi piacon beindult a black friday szezon, ami a műszaki cikkeket forgalmazó társaságoknál hagyományosan a legfontosabb értékesítési időszak kezdetét jelzi.idén harmadik alkalommal elvégzett reprezentatív kutatásából kiderül, hogy négyből három ember webáruházból is tervezi beszerezni a kiszemelt műszaki terméket. A felmérés alapján a vásárlást tervezők 35 százaléka tudatosan készül, 44 százaléka pedig nem választja ugyan ki a konkrét terméket, de a számára szükséges termékkategóriában keresi a legjobb ajánlatot. A kutatás szerint idén csaknem 50 százalékkal többet költenének műszaki cikkek beszerzésére a vásárolni szándékozók.Negyedszer csatlakozik a fekete péntekhez a, a barkácsáruházlánc azt reméli, hogy országszerte 20 áruházában és webshopjábanTavaly az előző évhez képest 50 százalékkal több látogató érkezett a Praktiker webshopjába 24 órán belül, akik jellemzően barkácsgépeket, karácsonyi termékeket, bútorokat és fürdőszoba-felszereléseket, csempéket és zuhanykabint vásároltak a black friday akció keretében - közölte a társaság.is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy vásárlási rohamot vár az idei fekete pénteken. A Magyarországon, Romániában és Bulgáriában működő divatportál tapasztalatai szerint a fekete pénteki akciókra a magyarországi vásárlók várnak a legjobban, számuk megduplázódhat az előző évekhez képest. Míg 2014-ben 205 ezer eurót, 2016-ban már 570 ezer eurót költöttek a vevők a Fashion Days november végi akcióján, és a cég szerint ez ebben az évben akár duplájára is nőhet.- közölték.Azazt közölte, hogy az idei black friday az internetes kereskedelem legkiemelkedőbb eseménye lesz, a webáruháznál a legtöbb vásárlás ezen a napon realizálódik. Tapasztalataik szerint a magyar online vásárlók egyre tudatosabbak, a karácsonyi készülődéskor eleve számításba veszik az olyan akciókat, mint a fekete péntek.Azarról tájékoztatott, hogy idén is rekorddöntésre készülnek az év legfontosabb vásárlási akciója kapcsán, 600 ezer akciós termék várja majd a vásárlókat.