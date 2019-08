Vége a halálutaknak: két autóutat is átadnak az idén

Az pedig különösen veszélyes, ha sok kilométernyi autópályás suhanás után az út átalakul, és kétszer egy sávban folytatódik.

A lap közölte, hogy hamarosan négysávossá alakítják az M7-es és az M1-es autópálya egy-egy viszonylag rövid, de annál balesetveszélyesebb leágazását. Az M70-est az év végén, az M15-öst jövő tavasszal adják át a forgalomnak. Dolgoznak több országos főút bővítésén is, ahol ma még sok baleset történik.A cikkben felhívták rá a figyelmet, hogy az osztott pályás utak lényegesen biztonságosabbak, mint azok, amelyeken kétirányú forgalom halad.Az ilyen szakaszokon lényegesen több baleset történik: főleg a késő éjszakai, kora hajnali órák veszélyesek, amikor kisebb a forgalom, a vezetők figyelme pedig ellankad. A súlyos, frontális balesetek többsége mind az M15-ösön, mind az M70-esen hajnalban történt. A két útvonal hasonló abból a szempontból, hogy egy nagy forgalmú sztráda leágazásaként építették, és mindkét esetben szükségmegoldásnak vélték a kisebb költséggel járó "fél autópálya" kialakítását.Az M15-ös autóút az M1-es és Rajka között 15 kilométer hosszú, 1998-ban adták át, a bővítés azóta várat magára.A 21,3 kilométeres M70-es autóút az M7-es autópálya letenyei csomópontjától a szlovén országhatárig tart. Mintegy tíz éve 9,5 kilométer hosszan elkészült a kétszer két forgalmi sáv. A bővítés csupán 12 kilométerre vonatkozik, a murarátkai csomópont előtti és utáni 6-6 kilométerre. Mindkét szakasz szerepel abban a kormányhatározatban, amely a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus közúti - valamint vasúti, elővárosi és vízi - közlekedési fejlesztéseinek listáját tartalmazza. A beruházások időarányosan zajlanak, az M70-es forgalomba helyezésének tervezett időpontja az év vége, míg az M15-ös esetében jövő tavasz a céldátum.- írta a Magyar Nemzet. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ország tíz legveszélyesebb útja közül nyolc elsőrendű, azaz kiemelten fontos főút. Ezeken rendkívül sok baleset történik, a halálos tragédiák számát összegző listán az első két helyen is főút található. A leginkább veszélyes a 4-es, amely Budapestet Szolnok érintésével köti össze a magyar-román határral.A Magyar Nemzet arról is írt, hogy a Vácról, Dunakesziről a fővárosba tartók a közeljövőben biztonságosabb körülmények között autózhatnak majd, mivel zajlik az M2-es bővítése, felújítása. A tervek szerint még az idén átadják a végig négysávos gyorsforgalmi utat Vác déli csomópontja és az M0-s autóút között.