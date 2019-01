Véget érhet az egy éve tartó háború: nagy békülés körvonalazódik az USA és Kína között?

Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. január 8.

A hírügynökségnek Steven Winberg, a Pekingbe érkezett amerikai küldöttség egyik tagja jelentette ki, hogy jól haladnak a hétfő óta tartó tárgyalások, az előre eltervezettel ellentétben pedig holnap folytatódnak az egyeztetések. Az amerikai kereskedelmi minisztérium szóvivője megerősítette, hogy bár nem volt előre eltervezve, valóban meghosszabbítják tárgyalásokat, holnap pedig várhatóan egy közleményt is kiadnak majd a három nap eredményeiről.A tény, hogy váratlanul meghosszabbították egy nappal a heti tárgyalásokat, optimizmusra adhat okot azok számára, akik a kereskedelmi konfliktus enyhülését várják. Persze konkrétum híján egyelőre nem lehet kijelenteni, hogy közelebb kerültünk volna az egy éve tartó kereskedelmi konfliktus lezárásához, a mostani hír arra utal, hogy a tárgyalófelek a korábbinál komolyabban veszik a viszály rendezését. Erre jó okuk van: az Egyesült Államoknak és Kínának is érdekében áll a megállapodás, hiszen az utóbbi időben több gazdasági indikátor is arról arról, hogy a kereskedelmi háború megviseli a két nagyhatalmat. Ez különösen igaz Kínára.Az idén januártól márciusig tartó időszak kulcsfontosságú lesz a kereskedelmi viszály rendezésében, ugyanis tavaly decemberben három hónapos tűszünetről állapodott meg Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök. Ha elmarad az áttörés, akkor tavasztól kiújulhat a konfliktus és további büntetőintézkedéseket jöhetnek mindkét fél részéről.Ha szabad hinni Trumpnak, akkor nincs miért félni, hiszen az elnök - Steven Winberghez hasonlóan - Twitteren kijelentette, hogy nagyon jól haladnak a kereskedelmi tárgyalások.