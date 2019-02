Venezuela csak az illiberális országoktól fogad el segélyt

A TASZSZ orosz hírügynökség emellett úgy tudja, hogy a múlt héten 933 tonna gyógyszer jutott be Venezuelába. A hatvan konténert kitevő külföldi támogatás jelentős része Kínából, illetve Kubából érkezett a latin-amerikai országba.Maduro emellett ismételten showműsornak és parasztvakításnak nevezte a Juan Guaidó ellenzéki vezető kérésére megszervezett amerikai segélyszállítmányokat, amelyeket a szomszédos Kolumbiából szándékoznak behozni Venezuelába. A hivatalban lévő baloldali elnök újra és újra leszögezte, hogy Venezuela nem fogad el "alamizsnát", nem engedi be az Egyesült Államok segélyeit, mert ezt a törekvést egy amerikai katonai beavatkozás előkészítésére szánt cselnek tekinti.Venezuelában hatalmi harc zajlik Maduro és a magát Venezuela ideiglenes elnökévé nyilvánító Juan Guaidó között.A világ kormányai megosztottak Guaidó elismerésében: míg Oroszország mellett Kína és például Törökország is Madurót támogatja, addig az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven állam, köztük számos európai ország is elismerte az ellenzéki politikust ideiglenes venezuelai elnöknek.