Versenyképesség: Magyarország tartja a pozícióját, de reformok kellenek

Kilenc év kellett ahhoz Szingapúrnak, hogy 2010 után újra az IMD versenyképességi rangsorának élére kerüljön. Látványos versenyképességi javulásának hátterében legfőképp fejlett technológiákkal operáló infrastruktúrája, a szakmailag magas fokon képzett munkaerő elérhetősége, az ország kedvező bevándorlás-politikája és vállalkozóbarát szabályozói környezete áll - derült ki az IMD svájci üzleti iskola Versenyképesség Központjának felméréséből.Hong Kong (2. hely) főleg kedvező adópolitikájának és üzleti környezetének (pl.: könnyebb a vállalatoknak finanszírozási források után nézniük) köszönheti azt, hogy megőrizte második helyét. Az Egyesült Államok (3.) esetében kihunyni látszik a Trump-adminisztráció kezdeti versenyképességfokozó lendülete. A globális kereskedelmi háború, az üzemanyagárak alakulása, a gyengülő high-tech export-teljesítmény, a dollár-árfolyam ingadozása mind megalapozták, hogy az USA veszítsen nemzetközi versenyképességéből.Svájc (4.) egy helyezést tudott javítani 2018-hoz képest, amit többnyire a robosztusabb gazdasági növekedés (a megfelelő minőségű human tőkét biztosító világszínvonalú egyetemi és menedzsment képzési, illetve egészségügyi szolgáltatási háttérrel), a svájci frank stabilitása és a high-tech infrastruktúra tett lehetővé.Az európai kontinens számos országában az is erőfeszítéseket igényelt, hogy megőrizzék korábbi a versenyképességi szintjüket: az európai versenyképesség egyik legfontosabb motorjának számító északi régiónak idén nem sikerült jelentős javulást elérni. A Brexit pedig még mindig levegőben lévő esélye továbbra is versenyképesség-rontó tényező az Egyesült Királyság számára (20. helyezését idén a 23. helyre volt kénytelen cserélni). Írország szinte szárnyal, tavalyi eredményén 5 helyet javítva a 7. helyen zárt. E változást az üzleti környezet és a vállalkozási miliő minőségének emelkedése segítette. Továbbá, olyan tényezőket lehet sikertényezőként megemlíteni, mint a világgazdaságban is egyedülállóan jó teljesítményt mutató beruházás-ösztönzési intézkedések, a közszektorbeli szerződések hatékonysága, a márkaépítési és menedzsment gyakorlat. Portugália zuhant vissza a leginkább (6 hellyel a 39. helyre), ezzel gyakorlatilag hamvába hullt az elmúlt évek javuló versenyképességi trendje az Ibériai-félszigeten (Spanyolország is csak stagnál a 36. helyen).Közép- és Kelet-Európa kettősségről árulkodik: bizonyos országoknak sikerült feljebb kerülniük a listán, míg mások rontottak, vagy legalább is megőrizték korábbi szintjüket. E régió legversenyképesebbje Litvánia (32. helyről a 29. pozícióba lépett elő), míg mondjuk Szlovákia (53) két helyet, Ukrajna (54) öt helyet romlott.

Gazdasági teljesítmény : dacára annak, hogy a magyar gazdasági mérhető növekedési üteme az elmúlt évek egyik legmagasabbja, a növekedés meglehetősen sok kritikus instabilitást sejtet. Magyarország versenyképessége ebben a pillérben mutatja a legnagyobb mértékű tartós romlást (a 2015. évi 17. helyet egyre mélyebb és mélyebb pozíciók váltották, a 2018. évi 39. helyről pedig 2019-re visszaesett a 46. pozícióba). E mögött elsősorban a következő tényezőket lehet megjelölni: romló befelé és kifelé áramló közvetlen működőtőke-befektetési dinamika, fenntarthatatlan foglalkoztatási struktúra és trend (pl.: közmunkások magas száma, fokozódó agyelszívás és a fiatal és képzett munkaerő elvándorlása, aggasztó munkaerő-hiány).

Horvátország (60) egy helyet tudott csak feljebb kapaszkodni. Szlovénia (37), Lettország (40), Magyarország (47), Bulgária (48) és Románia (49) stabil maradt. Csehország (33), Észtország (35) és Lengyelország (38) rontott, mind a három ország négy hellyel került hátrébb a rangsorban.Magyarország megőrizte 2018. évi rangsorbeli pozícióját, idén is a 47. helyen zárt. A tartósabb trend azt közvetíti, hogy a magyar versenyképesség meglehetősen törékeny, hazánk a 2013-2019-es periódusban elenyésző javulást tudott összességében elérni (3 helyet sikerült csak javulni, míg ezzel szemben Szlovénia, Bulgária és Románia nagyobb tempót volt képes diktálni versenyképességi javulás terén). Azaz, a helyezés megőrzése részben siker csak, inkább a versenyképességi javulás kifulladását jelképezi. A magyar társadalmi-gazdasági innovációs ökoszisztéma gyengülő teljesítményével kell tehát kalkulálnunk.Összességében a magyar gazdasági kormányzás 2018-ról 2019-re képes volt fenntartani az ország nemzetközi versenyképességét, valójában azonban még mindig nagy a külső növekedési forrásoktól való függősége az országnak. E források megléte eddig még nem tette égetővé azokat a strukturális reformok implementálását, amelyeket egy fenntartható társadalmi-gazdasági rendszer megkövetelne.