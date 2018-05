Veszélyben a világrend, de erről nem csak Donald Trump tehet

A 2008-as válságot megelőző két évtizedben - a Szovjetunió felbomlásának, illetve Kína világpiaci nyitásának köszönhetően - aranykorát élte a globalizáció, hiszen a kereskedelmi liberalizáció révén a világkereskedelmi forgalom GDP-arányos értéke drasztikus mértékben megemelkedett. 2008 után viszont látványos változás következett be: a hirtelen visszaesést gyors felpattanás követte, ezt követően azonban nem tudott lépést tartani a világkereskedelmi forgalom a globális GDP növekedésével.

Megjegyzés: a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy 2017-ben a megelőző öt év átlagához képest dinamikusabban bővült a világkereskedelem, ez a ciklikus fellendülés ugyanakkor nem változtat érdemben a válság óta látható trenden.

A globalizáció aranykorának alkonyára lehet következtetni az új kereskedelmi megállapodások számának változásából is. Az Európai Központi Bank elemzése kiemeli, hogy 1990 és 2010 között összesen több mint 500 preferenciális kereskedelmi megállapodás született az egyes országok között (vagyis sok kereskedelmi akadályt sikerült lebontani ezalatt az időszak alatt), ez a szám az utóbbi években azonban számottevően csökkent, miképp az ábrán is látszik.

Klikk a képre!

Ugyanez a kép rajzolódik ki az átlagos vámterhek alakulásából is. 1990 és 2010 között a feltörekvő (kék vonal, %, bal tengely) és a fejlett (sárga vonal, %, jobb tengely) országok által kivetett átlagos vámteher mértéke is csökkent, az utóbbi években azonban a fejlett országokban kisebb emelkedés volt tapasztalható.

Klikk a képre!

Beszédes a következő ábra is, amely a világ 20 legnagyobb gazdasága által meghozott kereskedelmi intézkedéseket csoportosítja az alapján, hogy az kereskedelmet liberalizáló (kék vonal), vagy korlátozó (citromsárga vonal) volt, és hogy ezek alapján miként alakult az összesített szám (narancssárga vonal).

Klikk a képre!

Nincs minden veszve

A 2012-es év jelentette a fordulópontot, innentől kezdve egyre több szabadkereskedelmet korlátozó lépést tettek a nagyhatalmak, vagyis folyamatosan a protekcionizmus felé mozdult el a világ., hiszen a folyamat már évekkel ezelőtt elkezdődött. Bár nem Trump volt a katalizátora ennek a folyamatnak, márciusban bejelentett acél- és alumíniumvámja egy újabb lépés a világkereskedelem hanyatlásának irányába. Az EKB elemzése szerint nem ez a konkrét intézkedés jelenti az elsődleges veszélyt, ugyanis annak értéke a teljes világkereskedelemnek (a Kína által belengetett retorzióval együtt is) mindössze 0,5%-át teszi ki. Ennél sokkal problematikusabb, hogy az amerikai elnök kereskedelmi háborús retorikája (és lépései) olyan láncreakciót indíthatnak el, aminek már jelentős globális következményei lennének.A globális vámterhek emelkedése magasabb importárakhoz, növekvő költségekhez, csökkenő foglalkoztatáshoz és beruházási aktivitáshoz, illetve romló lakossági vásárlóerőhöz vezetne, veszélyeztetve ezzel az utóbbi években javuló világgazdasági növekedési kilátásokat. Arról nem is beszélve, hogy a kereskedelmi konfliktusok kiéleződésével párhuzamosan fokozódó bizonytalanság a tőkepiacokra is negatívan hatna, ami ilyen magas eszközárak mellett különösen veszélyes lenne.Ahogy azt már az első ábra alatt is írtuk, 2017-ben a globális GDP növekedési ütemét meghaladó mértékben bővült a világkereskedelem, ráadásul egyelőre az idei adatok is stabilak.

Ez az 5% körüli ütem ugyan még mindig kissé elmarad a válság előtti ütemtől, de azért mégis azt jelzi, hogy a világgazdasági árutermelésben a nemzetközi kooperáció intenzitása továbbra is növekszik.