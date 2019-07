Vétózott Trump: ő küldené a fegyvereket a szaúdiaknak és az emírségeknek

A törvényhozók már májusban jelezték: a kongresszus hatalmának korlátozásaként értékelik a Fehér Ház lépését, és annak ellenére, hogy az elnök kilátásba helyezte vétóját, mind a képviselőház, mind a szenátus elfogadta a fegyvereladásokat tiltó határozatokat.

Az elnök - korábbi ígéretéhez híven - azzal az indoklással vétózta meg a kongresszus mindkét háza által elfogadott határozatokat, hogy a fegyvereladások felfüggesztése "rosszul kigondolt erőfeszítés" az Egyesült Államok számára fontos partneri kapcsolatok aláásására.A kongresszusnak megküldött nyilatkozatában Donald Trump leszögezte: az összesen három határozat - amellett, hogy árt Washington fontos kapcsolatrendszerének - "meggyengíti az Egyesült Államok globális versenyképességét". Hangsúlyozta továbbá, hogy a fegyvereladások korlátozása ártana a jemeni háború lezárását célzó erőfeszítéseknek is.A szenátusban republikánus politikusok is csatlakoztak a határozatokat megszavazó demokratákhoz. Indoklásuk szerint azért tiltanák meg a fegyvereladást, mert Rijád az amerikai fegyvereket használja a civilek ellen a jemeni háborúban. Mindkét párt politikusai érvként hozták fel a Hasogdzsi-ügy tisztázatlanságát is.Dzsamál Hasogdzsi rendszerkritikus szaúdi újságírót tavaly októberben gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli képviseletén, mint azóta kiderült, a szaúdi trónörököshöz közelálló tanácsadók irányításával. Szaúd-Arábiában vizsgálat folyik az ügyben, ítéletek is születtek, de Mohamed bin Szalmán trónörökös felelősségét hivatalosan nem vetették fel.A kormányzat májusban hagyta jóvá a mintegy nyolcmilliárd dollár értékű fegyvereladásokról szóló döntést, mégpedig arra a ritkán alkalmazott törvénycikkelyre - a "sürgősségi felhatalmazásra" - hivatkozva, amely lehetővé teszi az elnöknek, hogy a kongresszus megkerülésével döntsön fegyvereladásokról. Trump az iráni fenyegetésre hivatkozva indokolta a sürgős döntést.Egyébként 22 különböző üzleti szerződésről van szó, amelynek keretében egyebek közt precíziós irányítású rakétákat szállítanak majd Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek. A fegyvervásárlási üzletnek részese Jordánia is.