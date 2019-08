Vicces karikatúra arról, mennyire volt szabad tegnap este a Fed

Experts stated that the Fed should not have tightened, and then waited too long to undo their mistake. James Bullard of St. Louis Fed said they waited too long to correct the mistake that they made last December. “Mistake, Powell cut rate and then he started talking." @LouDobbs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 1.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn't have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. július 31.

Sarah Diaa, a Gulf News riportere osztotta meg a Twitteren az alábbi karikatúrát:A rajz jól szemlélteti, mennyire volt szabad a Fed szerdai döntése azok után, hogy Donald Trump amerikai elnök hónapok óta ostorozza őket, amiért nem csökkentették a kamatot. Persze Powell igyekezett megvédeni a Nyíltpiaci Bizottságot, hogy nem politikai nyomásra lazított.A tegnapi döntés után egyébként Donald Trump is megszólalt a Twitteren: szerinte tavaly decemberben követett el komoly hibát a Fed, amikor még kamatot emelt, majd hozzátette, hogy Powell azzal követett el most hibát, hogy a lazítás után megszólalt.Az elnök közvetlenül a kamatcsökkentés után is üzent: szerinte a piac azt várta a Fedtől, hogy egy hosszú agresszív kamatcsökkentési ciklus kezdetét jelenti be, ehhez képest Powell "átverte őket".