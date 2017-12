Világszenzáció lett az MNB lazítása

Két dologgal nem vádolhatnak minket kritikusaink: azzal, hogy ne lennénk elég aktívak és elég kreatívak

Mindenki kritizálta a magyar jegybankot, amikor elkezdett lazítani, de ma már látjuk, hogy jó munkát végeztek. Akárcsak az eurózónában, a magyar piacon is az látszik, hogy a bankok kikényszerített állampapír-vásárlásai nyomják lefelé a hozamokat

Egyértelműen mennyiségi lazításként értékeli a Bloomberg azt, hogy az MNB januártól jelzálogleveleket vásárol, a hírügynökség szerint ezzel a magyar jegybank csatlakozott fejlett vetélytársaihoz, például a Fedhez, mely épp most vonja ki a piacra pumpált pénzt. A magyar jegybank lépése azért meglepő, mert korábban az volt a gyakorlat, hogy a kis országok inkább a rövid hozamokat próbálták lenyomni, ezzel szakít most az MNB akkor, amikor a hozamgörbe hosszú végét célozza meg.A beszámoló szerint a jegybank célja, hogy élénkítse a növekedést, ami jelenleg elmarad a régiós versenytársaktól, emellett szeretnék megvédeni a magyar gazdaságot a devizahitelezés visszatérésétől, ezért tennék olcsóbbá a forinthiteleket.- mondta a Bloomberg cikke szerint Windisch László, az MNB alelnöke hétfőn banki szakemberek előtt.A cikk kiemeli, hogy az MNB szembe megy a régiós jegybankokkal, melyek már inkább a szigorításon gondolkodtak, sőt Csehországban már rá is léptek az útra.- mondta a hírügynökségnek Andreas Rein, az Uniqa Capital Markets bécsi portfóliómenedzsere, aki 1,2 milliárd dollárnyi kelet-közép-európai állampapírt kezel.