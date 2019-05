Visszafelé sült el May újabb Brexit-népszavazási húzása

Most nagyon úgy tűnik, hogy visszafelé sült el az újabb engedmények belengetése az ellenzéki Munkáspárt felé. May párttársai közül ugyanis többen hátráltak ki mögüle, mint amennyi képviselőt talán az ellenzék soraiból meg tudna nyerni a Brexit-megállapodásról szóló, június elejére tervezett negyedik szavazáshoz.

A cikk szerint ugyanis mintegy 30 olyan konzervatív párti képviselő is kihátrált May mögül, akik nagy nehezen, a megállapodásról szóló harmadik Brexit-megállapodás idejére álltak be mögé, az ellenzéki Munkáspárt soraiból pedig a második népszavazás belengetése csak néhány támogató szavazatot hozhat Maynek.A harmadik Brexit-megállapodási szavazáskor 58 szavazat hiányzott a többséghez és a többség biztosításához próbálkozott tegnap újabb engedményekkel May (felajánlotta, hogy ha elfogadják a kilépési megállapodását, akkor megnyílhat a szavazás a második megerősítőnek mondott népszavazás parlamenti kiírásáról és egyéb munkapiaci, környezetvédelmi és kereskedelmi engedményeket is jelzett).Éppen ezért esélyes, hogy ezt a negyedik szavazást egyelőre nem is tartják meg, mert ha ott is bukna May próbálkozása, egészen biztosan a kormányfői poszton is megbukna. Ezzel együtt is fokozott annak esélye, hogy a következő 1-2 hétben megbukik May, mert a saját pártjában megváltozhat a bizalmatlansági indítvány benyújtásának szabályrendszere. Az 1922-es bizottság - amely a szabályról dönt - ma is ülésezik és a May-jel szembeni egyre nagyobb harag miatt elképzelhető, hogy megváltoztatják azt a szabályt, ami miatt tavaly decembertől idén decemberig nem lehet újra bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni a kormányfőt.A May közeli bukásával és egy keményvonalas Brexit-párti kormányfői kilátásával kapcsolatos befektetői félelmek ma újabb bő négyhavi mélypontra, 1,2660-ig küldték a fontot a dollárral szemben, azaz a második népszavazás tegnapi belengetése csak rövid ideig tartó fonterősödést tudott kiváltani.