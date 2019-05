Visszaszólt a Fed alelnöke Trumpék kamatvágós sürgetésére

Richard Clarida szerint a kereskedelmi háborúk eddig nem okoztak érdemi visszahúzó hatást a GDP-növekedésre és az inflációra az Egyesült Államokban és azt is jelezte a Bloomberg Tv-nek, hogy a monetáris politikai stratégia általa vezetett felülvizsgálata nem biztos, hogy idén befejeződik. Szerinte nagyszerűen hangzik papíron például az árszint targetálás, de súlyos megvalósítási kockázatok is leselkednek és ezeket alaposan tanulmányozniuk kell, mielőbb bármit is változtatnak - írja a Marketwatch. A Fed egyébként múlt szerdán döntött az irányadó ráta célsávjáról, változatlanul 2,25-2,50%-on hagyta azt, noha előtte egy nappal Donald Trump amerikai elnök 1%-pontos kamatvágást sürgetett és azóta Mike Pence alelnök is azt mondta, hogy elérkezhetett a kamatcsökkentés ideje. A Fed elnöke a múlt heti sajtótájékoztatón átmeneti tényezőkkel magyarázta a cél alatti inflációt és szintén azt mondta, amit most Clarida, hogy nincsenek erős érvek egyik irányba se a kamat változtatása mellett. A rövid távú kamatcsökkentési várakozások emiatt akkor enyhültek a piacon. Jelenleg a határidős kamatpiac még mindig minimálisan nagyobb esélyt ad annak (43%), hogy a jelenlegi szinten marad év végéig a kamat, mint annak, hogy 25 bázisponttal 2,00-2,25%-ig csökken (40%).