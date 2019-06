Zajlik a rendkívüli EU-csúcs Brüsszelben

Vasárnap 16:20 UPDATE: Timmermanst nem támogatja a néppárt

Az Európai Néppárt (EPP) elnöksége "fellázadt" Frans Timmermans szociáldemokrata csúcsjelölt ellen, nem fogadta el az EPP-elnök és a németek javaslatát

Úgy tűnik, Weber kiesett

- értesült az MTI vasárnap.Sajtóhírek szerint pénteken abban állapodtak meg a legnagyobb tagállamok vezetői, hogy nem Manfred Weber lesz az Európai Bizottság következő elnöke, amit végül Angela Merkel német kancellár is elfogadott. A Financial Times brit napilap pár napja arról írt, hogy egy pártcsaládok közötti kompromisszum keretében Timmermans kerülhet előtérbe, de arra is rámutattak, hogy ez könnyen elbukhat egyes kelet- és közép-európai államok ellenállásán.Az MTI brüsszeli forrásai vasárnap azt közölték: nem igaz, hogy Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Timmermanst javasolja.Az értekezlet kora esti megnyitása után a résztvevők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament (EP) elnökével egyeztetnek.Ezt követően a munkavacsorán rátérnek a tisztújítás kérdésére, és megkezdődik a kompromisszumkeresés, amely késő éjszakáig is elhúzódhat, szükség esetén pedig reggel folytatódhat.Donald Tusk, a tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke még délután megbeszélést folytat az EP-frakciók vezetőivel, de számos szűk körű, két- vagy többoldalú egyeztetés is várható a különböző felek között.A június 20-i maratoni csúcstalálkozón nem sikerült megoldást találni, miután a május végi EP-választást megnyerő Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber nem tudott kellően széles körű támogatást felsorakoztatni maga mögött, többek között Emmanuel Macron francia államfő is hevesen ellenzi a jelöltségét.A sokismeretlenes egyenlet megoldása azonban még így is távolinak tűnik.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) érkezik az EU rendkívüli csúcsértekezletére Brüsszelben 2019. május 30-án. Kép és címlapkép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs