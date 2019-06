Zavargás tört ki Haitiben, többen meghaltak

A helyi média híradásai szerint a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, akik kövekkel hajigálták őket. Miután a rendőrség kiszorította a tiltakozókat Port-au-Prince központi parkjából, a Champ de Marsról, ők barikádokat emeltek, valamint gumiabroncsokat égettek. A zavargások miatt sok bolt és üzemanyagtöltő állomás maradt zárva, és az ország települései közötti közlekedésben is fennakadások voltak, mert a tüntetők kocsijaikkal elállták az utakat. Felgyújtottak két rendőrautót és két épületet.Michael-Ange Junes rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint lőfegyverrel kioltották két ember életét, és négyet megsebesítettek, de nem tudni, hogy kik. Megsérült egy rendőr is, akit kővel dobtak meg.A rendőrök 12 tiltakozót őrizetbe vettek.Tüntetések voltak a karibi ország más városaiban is. A tiltakozók Jovenel Moise elnök lemondását követelik, és azzal vádolják, hogy pénzt szipkázott el a Petrocaribe olajprogramból, amely révén Haiti olcsó venezuelai importolajhoz jutott hozzá. Korábban egy szenátusi vizsgálat megállapította, hogy legalább 14 korábbi kormányilletékes 3,8 milliárd dollárt sikkasztott el így Michel Martelly egykori államfő idején.Haiti a nyugati félteke legszegényebb országa, amely külföldi segélyekre szorul. Az államban dívik a korrupció és a bűnözés.