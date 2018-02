Zsiday: Egy stadion hány angoltanár?

A gyerekekkel a múltkor végeztünk egy gyors papírfecnis számolást, ami kissé blőd, mégis rámutat, hogy milyen kevésből, milyen sokat lehetne javítani a magyarok nyelvtudásán - írja Zsiday. Tekintve, hogy Magyarország a nyelvtudást tekintve igencsak sereghajtó az EU-ban, érdemes lehetne anyanyelvi tanárokat hívni, ami nagyon sokat dobna a gyerekek nyelvtudásán.

Biztos fontos a Népstadion, de úgy érzem kissé fontosabb lenne a magyar humántőke fejlesztése, mert ez az igazi befektetés a jövőbe.

Az egészségügyre is hozhattam volna hasonló példát, és a túlméretezett állami szektor leépítéséből mindkét terület ugrásszerű fejlesztése kivitelezhető lenne.

A KSH adatai alapján 741 ezer gyerek jár általános iskolába, és az átlagos osztálylétszám 20 fő, azaz kb. 37 000 osztály van. Ha hoznánk USA-ból, Angliából, Ausztráliából anyanyelvi tanárokat, és egy tanár minden héten 20 órát tartana, és minden osztálynak heti 2 anyanyelvi angolórája lenne, akkor 3700 anyanyelvi tanárra lenne szükség. Ha feltesszük, hogy havi 1 millió forintért tudunk szerezni ilyen tanárokat (szerintem tudunk), akkor ez éves 3700*12 millió = 44 milliárd forint, azaz évente 44 milliárdból óriásit lehetne dobni a magyarok nyelvtudásán, és indirekt módon a globális versenyképességünkön.Ha általános iskolában végig lenne a mostani "sima" nyelvoktatás mellett még heti 2 angol anyanyelvi órája a gyerekeknek, az azt jelenthetné, hogy a gyerekek nagy része nyolcadikra elérne egy társalgási/középfokú szintre. Ez a globális munkaerőpiacon a minimumelvárás, és ha ezt meg tudják csinálni a finnek, meg a hollandok, akkor nekünk is tudnunk kell ezt: az angol az új latin, muszáj mindenkinek megtanulnia.A populista/hatásvadász összehasonlítás pedig a következő: A Népstadion közel 200 milliárdba fog kerülni. Ebből majdnem 5 évig lehetne a fent vázolt programot folytatni.Zsiday elismeri, hogy a fenti példa sok leegyszerűsítést tartalmaz, és nem is a pontosság a cél, csak a nagyságrendek bemutatása."És persze sajnos azt is tudom mit mondott Jean-Claude Juncker a politikusokról:" - zárja sorait a közgazdász.