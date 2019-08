Zsiday Viktor komoly világképváltásról beszél

Azt mondta a Fed elnöke tegnap, hogy ciklusközepi lazításként gondolnak arra, amit csinálnak (25 bp kamatvágás, és az állampapírportfolió leépítése által történő likviditáscsökkentés befejezése). Ezzel az értékeléssel nagyjából egyet tudok érteni

Az egyik az, hogy fennmarad a dollár kamatelőnye, fennmaradhat a dollár carry-play, ezért is láttunk jelentős erősödést az amerikai devizában az elmúlt napokban.

A másik az, hogy a kötvénypiaci hozamok - némi hezitálás után, amennyiben beigazolódik a fenti világkép - a következő 1-2 évben emelkedhetnek.

Komoly világképváltás lehet, ha a piaci szereplők a ciklusvége elméletet lecserélik a ciklusközepi lassulásra, szinte minden piacra kiható változásokat hozhat.

- kezdi bejegyzését Zsiday Viktor.A befektetési szakember kiemeli, az elmúlt időszakban konszenzussá vált, hogy a globális ciklus vége felé vagyunk, és komoly gazdasági lassulás jön, amit meg is erősített, hogy a feldolgozóipar több országban recesszióba süllyedt. Hozzáteszi, hogy ennek ellenére szinte mindenhol erős maradt a szolgáltatás, feszes a munkaerőpiac, és nőnek a bérek, így - amennyiben nem jön valahonnan sokk - könnyen lehetséges, hogy valóban csak egy időszakos lassulást láthatunk, amit - nyugtatásképpen - monetáris lazítással kezelnek a jegybankok. Figyelmeztet ugyanakkor arra is, ha később (mondjuk 2020-ban) majd visszagyorsul az ipar, akkor viszont már tényleg nagyon szűkké fog válni a munkaerőpiac, emelkedni fognak a bérek, és több kamatemelés jöhet számos országban.A véleményvezér szerint amennyiben a fentiek igazak, és az amerikai jegybank jól látja a helyzetet, akkor annak számos piaci következménye lesz:Zsiday a részvénypiacokkal kapcsolatban kiemeli, hogy ez a helyzet a következő pár hónapban pozitív lehet, mert a kamatszint egyelőre stagnál, és csak később emelkedik meg, miközben a recesszió réme kevésbé fenyeget. Később viszont a helyzet bonyolultabbá válhat, mert egyszerre lesz jelen monetáris szigorítás és gazdasági növekedés, ekkor a stafétát az amerikai tőzsdétől átveheti Európa és a feltörekvők - teszi hozzá.A forinttal kapcsolatban kiemeli, hogy kissé negatív a fenti forgatókönyv, ugyanis ha a kamatszint a világban mégsem esik nagyon, sőt később emelkedik, akkor a magyar deviza kamathátránya nőhet. A befektetési szakember megjegyzi, idehaza a kamatemelési ciklus már bő egy éve tart, de emiatt valószínűleg újabb lépésekre lesz szükség, és ezúttal már nem csak a lakosság, hanem az intézményi szereplők számára is magasabb kamatot kell majd biztosítani.Zsiday Viktor mintegy összegzésként, a blogbejegyzésének végén felhívja a figyelmet arra, hogy