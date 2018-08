Zuglóban laksz? Az majdnem Nyíregyháza

A kicsik és az óriások

A Belügyminisztérium minden évben kiadja a január eleji településszintű lakosságszámokat. Összefésültük a 2011 óta rendelkezésre álló adatokat, és az előző cikkünkben ezek alapján mutattunk rá néhány jellemző tendenciára. Ezúttal néhány érdekes fővárosi adatot mutatunk be röviden arra alapozva, hogy a 2018 eleji népességstatisztika kerületi szinten is rendelkezésre áll.Budapest legnépesebb kerülete továbbra is Újbuda, amely nagy területével és közepesnek mondható népsűrűségével egyedüliként lépi át a 130 ezres lélekszámot. A legkisebb lakossága Soroksárnak van, pedig a XXIII. kerület a második legnagyobb területű. A népességi lista két vége között hatszoros szorzó van.

A BM települési szintű adatai az alapján sorolnak be valakit egy településre, hogy a megfigyelt időpontban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett az adott településen. Ez nem feltétlenül jelent életvitelszerű ott tartózkodást. Az emberek egy része elmulasztja az átjelentkezést, de arra is van példa, hogy valaki bejelentkezik egy adott településre, pedig nem is lakik ott. Ez néhány helyen (különösen Budapesten és Kelet-Magyarországon) nehezítheti az adatok helyes értelmezését. A fővárosban tipikusan mérési pontatlanságot okozhat, ha az ideiglenesen felköltözők elmulasztják a bejelentkezést. Jellemző, hogy míg Budapest népességét más adatforrások alapján még valamivel 1,7 millió fő fölé teszik, addig a Belügyminisztérium kerületi statisztikáit összesítve már kicsivel ez alatti lakosságszám adódik.

A feltörekvő és kiürülők

Mint a fenti táblázatból látható, a népesség és a terület között azért szorosabb összefüggés van, mint amit Soroksár példája mutat: a lista végén a kisebb belvárosi kerületek találhatók (Várkerület, Belváros, Terézváros, Erzsébetváros), míg az elején Újbuda mögött Óbuda következik. Igaz, a százezer fős népességű kerületek között találjuk Zuglót, a 13. kerületet, Újpestet, amelyek területüket illetően inkább közepes méretűnek tekinthetők.2011 óta Budapest népessége a BM kerületi szintű adatai alapján gyakorlatilag nem változott. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol az általános népességfogyás ellenére egyre többen laknak, míg mások ürülnek. A legnagyobb nyertese a migrációnak a 13. kerület, és elnézve az újra meginduló lakásépítési konjunktúrát a fővárosban, aligha kockáztatunk nagyot, ha kijelentjük: a tendencia folytatódni fog. Ennek eredményeképp a 13. kerület akár már az idén megelőzheti Zuglót, és a dobogóra léphet fel.

Bónusz: kis játék a hasonlóságokkal

A korábbi cikkünkben már jeleztük , hogy a Budapest környéki agglomerációs települések a belső migráció igazi nyertesei, de most azt is megállapíthatjuk, hogy a jelenség Budapest külső kerületeire is kiterjed. A déli, délketeli kerületek (Budafok, Sorosár, Rákosmente, 16. kerület) lakosságszáma ugyanis 2011 óta emelkedett.Az évtized elejéhez képest a 7. kerület lakossága fogyott a legnagyobb arányban. Erzsébetváros magasan a legnagyobb népsűrűségű (és egyébként a legkisebb) kerülete Budapestnek, a kiköltözés mellett bizonyára a demográfiai sajátosságok (az idősebbek nagy súlya) is nagy szerepet játszik abban, hogy a rendszerváltozáskor még 80 ezer fős városrészben ma már alig 52 ezren laknak.Kíváncsiságból megnéztük, hogy az egyes kerületek népességszámai melyik vidéki városhoz hasonlítanak leginkább. Tökéletes megfeleltetésre természetesen nincs mód, de az alábbi táblázat megtekintése előtt a kedves olvasó is megtippelheti, hogy a saját kerületének vagy vidéki városának melyik a "párja".