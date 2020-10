Biden a már leadott szavazatokban messze veri Trumpot - mire lesz ez elég?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Két fontos csatatér-államban is vezet Joe Biden Doland Trump előtt: Floridában hibahatáron belül van az előnye, Pennsylvaniában azonban már jelentős a demokrata előny. A CNN friss felméréséből az is kiderül, hogy a már leadott leválszavazatok között nagyon nagy Biden előnye, de azok között, akik csak most fognak szavazni, Trump vezet - és Trump szavazói egyben lelkesebbek is.