Könnyen lehet, hogy Trumpot most is sokkal többen támogatják, mint ahogy a felmérésekből látszik

Ha a reprezentatív közvélemény-kutatásokat nézzük, akkor november 3-án sima Joe Biden-győzelmet várhatunk Donald Trump felett. A republikánus jelöltet viszont 2016-ban is alulmérték, és most a JP Morgan elemzője is azt mutatja be, hogy Trump alulmérésének jelensége továbbra is fennáll. Marko Kolanvoci a regisztrált szavazók pártpreferenciájából indul ki, és modellje szerint Trump azokban a tagállamokban is nyerhet, ahol most egyértelmű demokrata előnyt mérnek.