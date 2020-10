Kemény állításokat fogalmazott meg Biden és Trump az utolsó elnökjelölti vitán

- mondta ezt Biden, hozzátéve, hogy a vírust állítaná le. Viszont szerinte több szociális távolságtartás kell, nem szabad a bárokat és az edzőtermeket kinyitni.

Trump erre úgy válaszolt, hogy azok a városok, ahol demokrata irányítás van, és szigorú lezárások vannak, ott is sokan halnak meg. Trump szerint az emberek veszítik el az állásukat, tömeges öngyilkosság van.

Biden szerint több intézkedésre és biztonságos újranyitásra lenne szükség, több tesztre, szigorúbb szabályokra (például plexifalakra az éttermekben). Biden kritizálta Trump ellentmondásos kijelentéseit.

Trump szerint nem megoldás az ország megoldása, New York szerinte egy szellemvárossá vált, ezt nem lehet megtenni. Biden úgy válaszolt, hogy New Yorkban letörték a járványgörbét, és egyébként se beszéljünk demokrata és republikánus városokról, mert egyébként is most a republikánus városokban van tetőzés.

Trump a csatatér-államokat sorolja fel, hogy ott milyen eredményeket hozott a lezárás: pénzügyi problémák, mentális gondok. Trump szerint Amerika tesztelt eddig a legtöbbet, az időseket kell megvédeni.