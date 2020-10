Eddig a katasztrófára figyelmeztetett kétségbeesetten, most már a káosztól is tart az autóipar

Az autóipar meghatározó szereplői és érdekképviseletei sorra figyelmeztették az Egyesült Királyság és az Európai Unió döntéshozóit arra az elmúlt hónapokban, hogy a megállapodás nélküli Brexit valóságos katasztrófához vezethet a szektorban. A Jaguar Land Rover legfrissebb jelzése szerint viszont még abban az esetben is káosz alakulhat ki a határokon, hogyha a tárgyaló feleknek sikerül tető alá hozniuk az egyezséget.

A legfrissebb híradások szerint az intenzív tárgyalásoknak köszönhetően egyre közelebb kerül az Egyesült Királyság és az Európai Unió ahhoz, hogy egy mindkét fél számára egyaránt elfogadható szabadkereskedelmi megállapodás születhessen. Amennyiben tényleg sikerül a feleknek közös nevezőre jutniuk, azzal elkerülhetővé válna a legrosszabb forgatókönyv, vagyis a britek megállapodás nélküli kizuhanása az Európai Unióból. Ez a lehetőség valóságos katasztrófát jelentene az autóipar számára, amelyre a La Manche csatorna mindkét partján kétségbeesetten figyelmeztetnek az iparági szereplők hosszú hónapok óta.

A Jaguar Land Rover ugyanakkor most már arra is felhívta a világ figyelmét a Bloomberg Quint beszámolója szerint, hogy

bármi is lesz a tárgyalások végső kimenetele, káosz lehet a határokon és zűrös, bonyolult átmeneti időszakot eredményez majd a működésükben.

A társaság éppen ezért megalakította azt a bizottságot, amely folyamatosan figyelemmel kíséri azokat a kormányzati erőfeszítéseket, amelyek a vámok és a különböző vámkorlátok elkerülésére irányulnak. Beszámoltak arról is, hogy ezzel párhuzamosan a partnereikkel már dolgoznak azon a terven, amely a megállapodás nélküli Brexit esetén lépne életbe.

Egyben hangsúlyozták, függetlenül attól, hogy sikerül-e egy megállapodásnak köszönhetően elkerülni azt, hogy automatikusan életbe lépjenek a WTO általános szabályai, nagyon nehéz helyzetbe kerülnek majd.

Ennek legfőbb oka, hogy a megnövekedett vámáru nyilatkozatok jelentős adminisztratív terhet jelentenek majd számukra.

Megállapodás nélkül 2021. január 1 után az Európai Unió külső országként kezelné az Egyesült Királyságot, és ebben az esetben a járműalkatrészekre 4,5 százalékos, az Egyesült Királyságból érkező autóimportra 10 százalékos, a haszongépjárművekre pedig 22 százalékos vámot vetne ki. Természetesen a britek is azonos lépésre kényszerülnének az EU-ból érkező termékek esetében. Mindennek most a konstruktív tárgyalásoknak köszönhetően tovább csökkent az esélye, de a Jaguar Land Rover mostani jelzései aggodalomra adhatnak okot.

Különös tekintettel arra, hogy az autógyártó arra is figyelmeztetett, hogy jelentős késések alakulhatnak ki a járművek és a járműalkatrészek országhatárokon át történő mozgatásánál, amelyek zavarokat okozhatnak az ellátási láncokban, valamint a kész járművek exportjában.

A Jaguar Land Rover ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy mindent elkövetnek a beszállítóikkal közösen annak érdekében, hogy felkészüljenek a vámeljárások változásaira.

A Jaguar Land Rover jelezései azért is különösen fontosak, mert az Egyesült Királyság meghatározó autógyártójáról van, amely a legtöbb autót állította elő a szigetországban 2019-ben. A brit autóipar már eddig is sokat szenvedett a Brexit súlya alatt, az iparág válságát pedig a megállapodás nélküli Brexit rémképe tovább súlyosbította, ezért is hangsúlyozta mindenki annak szükségességét, hogy a feleknek tárgyalások útján közös nevezőre kell jutniuk. A mostani figyelmeztetések ugyanakkor abba az irányba mutatnak, hogyha sikerül is tető alá hozni az egyezséget, rövidtávon továbbra is jelentős kihívásokkal kell majd megküzdeniük az egyes szereplőknek.

Miért fontos annyira az áruk zavartalan áramlása az autógyártóknak?

Fontos megjegyezni, hogy a Jaguar Land Rover nem véletlenül készül fel minden eshetőségre, köztük a legrosszabb forgatókönyv bekövetkezésére is. A gyártáshoz szükséges alkatrészek jelentős részét ugyanis külföldről, elsősorban Európából szerzik be a brit autógyártók, hogy aztán azok felhasználásával összeszerelhessék kész járműveiket. A Just-In-Time gyártásszervezési és készletgazdálkodási stratégia szellemében viszont csak rövid időre elegendő alkatrészt tárolnak a gyáraik területén annak érdekében, hogy jelentős költségeket takarítsanak meg.

Ez a rendszer fenntartható volt, hiszen az Európai Unió vámuniója biztosította az áruk akadálymentes és folyamatos áramlását. Abban az esetben viszont, ha a britek megállapodás nélkül zuhannak majd ki az Európai Unióból és ennek következtében minden egyes tételt el kell vámolni, az imént bemutatott rendszer jó eséllyel azonnal össze fog omlani. De ahogy a Jaguar Land Rover is utalt rá, még ha sikerül is elkerülni a megállapodás nélküli Brexitet, az is komoly nehézségeket fog okozni az egyes szereplők számára.

Mekkora lenne a baj a határokon a hard-brexit esetén?

A mostani figyelmeztetésekkel kapcsolatban érdemes felidézni azt is, hogy a brit kormány már korábban elkészített egy hatoldalas stresszhelyzeti tanulmányt, amely a brit EU-tagság rendezetlen megszűnésének hatásaival foglalkozott. Ebből az anyagból többek között kiderült, hogy a szállítmányozók felkészületlensége és a francia kikötők szűkös parkolóhely-kapacitása 40-60 százalékkal csökkentheti a 2019-es szinthez képest a Csatornán áthaladó áruforgalmat. Az elemzés szerint az ebből eredő áruforgalmi felfordulás három hónapig is eltarthat, és az ezután elkezdődő javulás is csak azt jelentené, hogy a Csatornán zajló áruforgalom a mostani szint 50-70 százalékára bővül.

A stresszhelyzeti forgatókönyv szerint mindez azzal járhat, hogy a délkelet-angliai Kent megyében - ahol a legforgalmasabb kompkikötőkhöz vezető utak húzódnak - a kamionok másfél-két napot is várakozhatnak, mielőtt át tudnak kelni a kontinensre. Független elemzőintézetek ennél sokkal nagyobb fennakadásokat sem tartanak kizártnak megállapodás nélküli Brexit esetén.

A University College London (UCL) egyetem nemrégiben összeállított hatásvizsgálati jelentése szerint járművenként mindössze 70 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő esetén 1200-2724 közé lenne tehető a délkelet-angliai kikötőkbe vezető utakon feltorlódó kamionok száma a hét legforgalmasabb napjain, és ez azt jelentené, hogy egy-egy kamionnak átlagosan hat napot kellene várakoznia az átkelésre ezen az útvonalon. A UCL tanulmánya szerint az a kamionos, aki ebbe a sorba hétfőn beáll, szombat délután jutna át a kontinensre.

Egy másik patinás londoni egyetem, az Imperial College London vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon, a Dover kikötőjébe vezető autópályán csúcsidőben 47 kilométeres torlódást okozna.

